Płonęła zabytkowa willa. "Kolejne dni odsłaniają ogrom zniszczeń"

czytaj dalej

Jestem po operacji raka prostaty przed wielu laty i wygrałem z chorobą dzięki żonie. To jest apel do wszystkich was, że możemy wygrać. Tylko badajmy się - mówił na antenie TVN24 doktor Marek Filipek, apelując do mężczyzn o profilaktykę w sferze chorób nowotworowych.