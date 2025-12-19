Pożar na Krupówkach. Dwie osoby poszkodowane

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, przekazał, że w płomieniach stanęła restauracja. - Budynek drewniany o wymiarach około siedmiu na siedem metrów - opisał strażak.
Z wnętrza budynku strażacy wynieśli dwie osoby. - To kobiety w wieku około 50 lat. W momencie ewakuacji były nieprzytomne. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i pogotowie przetransportowało je do szpitala - poinformował Ciepły.
"Pożar bardzo dynamiczny"
Młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski z zakopiańskiej straży pożarnej dodał, że pożar miał "bardzo dynamiczny przebieg".
- Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek - podkreślił.
Strażacy przekazali, że spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek, naprzeciwko zabytkowej drewnianej willi Poraj z 1887 roku. Zabytek nie ucierpiał.
Trwa dogaszanie pogorzeliska. Strażacy kontrolują też bezpośrednie otoczenie zdarzenia. Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję.
