Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
ZAKOPANE

Pożar na Krupówkach. Dwie osoby poszkodowane

Pożar restauracji w Zakopanem
Do zdarzenia doszło w Zakopanem
Źródło: Google Earth
Pożar restauracji na Krupówkach w Zakopanem. Straż pożarna przekazała, że ewakuowała dwie nieprzytomne kobiety. Zostały przetransportowane do szpitala.

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, przekazał, że w płomieniach stanęła restauracja. - Budynek drewniany o wymiarach około siedmiu na siedem metrów - opisał strażak.

Z wnętrza budynku strażacy wynieśli dwie osoby. - To kobiety w wieku około 50 lat. W momencie ewakuacji były nieprzytomne. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i pogotowie przetransportowało je do szpitala - poinformował Ciepły.

"Pożar bardzo dynamiczny"

Młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski z zakopiańskiej straży pożarnej dodał, że pożar miał "bardzo dynamiczny przebieg".

- Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek - podkreślił.

Strażacy przekazali, że spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek, naprzeciwko zabytkowej drewnianej willi Poraj z 1887 roku. Zabytek nie ucierpiał.

Trwa dogaszanie pogorzeliska. Strażacy kontrolują też bezpośrednie otoczenie zdarzenia. Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję.

Pożar restauracji na Krupówkach
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar restauracji w Zakopanem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Udostępnij:
TAGI:
pożarStraż pożarnaZakopane
Czytaj także:
cnb1
Lasek dwa lata temu "nie przyjmował tego do wiadomości". Oto co mówi dziś
Polska
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
METEO
19 1925 fpf gosc-0047
Jak Ukraińcy "odpłacają się Polsce"? "Być może to będzie zbyt brutalne"
Polska
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
BIZNES
Okrągły stół
Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego trafił do muzeum. "Naprawdę należy do historii"
Świat
skl
Młodzi zadali pytania. Politycy odpowiedzieli
Polska
imageTitle
Sensacyjny półfinalista Scottish Open. Koniec świetnej passy Selby'ego
EUROSPORT
Kobieta została skazana.
Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. "Szkoda została w całości naprawiona"
Kujawsko-Pomorskie
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Chcieli tankować benzynę, z węża leciał olej napędowy
Białystok
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
METEO
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
BIZNES
imageTitle
W takim turnieju Świątek jeszcze nie grała. Hurkacz wytrwał kilka sekund
EUROSPORT
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
WARSZAWA
Policja szuka zaginionej 17-latki
Z półrocznym synem miała pojechać do galerii handlowej. Szuka jej policja
Rzeszów
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
WARSZAWA
Napad na jubilera w Krakowie
Napad na jubilera. Na miejscu "duże siły policyjne"
Kraków
Waldemar Żurek
Żurek reaguje na uzasadnienie sądu w sprawie Romanowskiego
Polska
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
BIZNES
imageTitle
Stoch załamany. "Może niepotrzebnie mielimy ten temat?"
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Żółte alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
krwawe trofeum dokument w Plusie
Najwyższa nagroda Best of Show dla Ewy Galicy za "Krwawe trofeum"
Kultura i styl
Politycy PiS: zakaz "powoływania się na swoją konstytucję". Czy to orzekł TSUE?
FAŁSZPolitycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda
Zuzanna Karczewska
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
METEO
imageTitle
"Wszystko wróciło do normy". Polska rewelacja sezonu uspokaja
EUROSPORT
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Jedna z najgłośniejszych premier tego roku już na HBO Max
Kultura i styl
Mężczyzna podpalił posterunek policji
"Podpalił posterunek w akcie zemsty"
Białystok
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury
Polska
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski Donald Tusk
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"
Polska
Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica