Zakopane Poczta do wynajęcia. Co dalej z historycznym budynkiem przy Krupówkach? Anna Winiarska |

Zakopane (Małopolska)

O planach poinformowało biuro prasowe Poczty Polskiej. Spółka chce wynająć 91 pomieszczeń w jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przy deptaku. Placówka pocztowa pozostanie jednak pod tym samym adresem.

"Rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni w budynku przy ul. Krupówki 20 trwają, dlatego nie informujemy o ich szczegółach. Budynek ten pozostaje w zasobie Poczty Polskiej, a mieszcząca się tam placówka będzie dalej oferować usługi pocztowe mieszkańcom i turystom" - poinformowała Poczta Polska.

Poczta zachwala nieruchomość i pisze o "tchnięciu nowego życia"

Biuro wyjaśniło, że planowany najem wpisuje się w działania związane z lepszym wykorzystaniem nieruchomości należących do spółki. Poczta Polska zakłada możliwość różnych form współpracy z przyszłym partnerem biznesowym, podkreślając atrakcyjne położenie budynku przy Krupówkach i jego potencjał komercyjny.

"Wyjątkowe położenie obiektu, jego ekspozycja oraz rozkład pomieszczeń dają niepowtarzalną szansę na optymalne wykorzystanie jego potencjału" - przekonuje biuro prasowe.

Budynek Poczty Polskiej przy Krupówkach

Z opublikowanego przez Pocztę Polską ogłoszenia wynika, że nieruchomość może zostać przeznaczona pod funkcje biurowo-usługowe, gastronomiczne, handlowo-usługowe, medyczne lub hotelowe. Spółka w ogłoszeniu zachęca inwestorów, samorządy, organizacje pozarządowe i partnerów biznesowych do "współtworzenia nowej funkcji" obiektu oraz "tchnięcia w niego nowego życia".

Kto przenocuje na poczcie?

W ogłoszeniu podkreślono atuty nieruchomości - jej centralne położenie przy głównym deptaku Zakopanego oraz gwarantowany ruch turystyczny. Jak zaznaczono, Zakopane odwiedza rocznie ponad 2,5 miliona turystów, co czyni miasto jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy Środkowej.

Do wynajęcia przeznaczono część piwnic, parteru oraz trzy kondygnacje budynku. Placówka pocztowa nadal ma funkcjonować w części parteru.

Najbardziej charakterystycznym elementem oferty jest trzecie piętro, opisane jako "dawne pokoje gościnne". Znajdują się tam pokoje z łazienkami o powierzchni od około 17 do 40 metrów kwadratowych, a także aneks kuchenny, hole i komunikacja. Układ pomieszczeń wskazuje, że kondygnacja była wcześniej wykorzystywana do celów noclegowych i może ponownie pełnić funkcję związaną z obsługą ruchu turystycznego.

Pozostałe piętra to m.in. dawne biura, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i zaplecze operacyjne poczty. Budynek wyposażony jest w windę oraz instalację centralnego ogrzewania wykorzystującą geotermię.

Może będzie przetarg

Nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Krupówki i Zaruskiego, w centralnym punkcie zakopiańskiego deptaka. Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z Krupówek. W sąsiedztwie dominują funkcje handlowe, usługowe i turystyczne.

Gmach poczty przy Krupówkach został otwarty w czerwcu 1905 r. Obiekt wzniesiono według projektu Eugeniusza Wesołowskiego jako murowany budynek z elementami stylu zakopiańskiego. Był on rozbudowywany w latach 60. i 80. XX wieku. Charakterystycznym elementem fasady pozostaje godło Polski umieszczone na frontowej elewacji budynku.

Poczta Polska poinformowała, że warunki i cena najmu pozostają do uzgodnienia, a spółka nie wyklucza przeprowadzenia przetargu. Okres najmu ma zostać ustalony w toku negocjacji.

Sprawa wpisuje się w szersze działania dotyczące komercyjnego wykorzystania majątku spółki. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił w czwartek na antenie Polsat News, że Poczta Polska musi szukać nowych źródeł przychodów, a jednym z kierunków może być zagospodarowanie należących do niej nieruchomości. Podkreślił, że spółka dysponuje atrakcyjnymi gruntami i budynkami o dużej wartości komercyjnej, które powinny być efektywnie wykorzystywane na zasadach biznesowych, w sposób transparentny.

Pełniący obowiązki prezes Poczty Polskiej Sławomir Żurawski, który przejął obowiązki po odwołanym w marcu Sebastianie Mikoszu, w wywiadzie dla PAP pod koniec kwietnia zapowiadał zmiany w statucie spółki, umożliwiające szerszą komercjalizację nieruchomości. Tłumaczył, że wiele placówek dysponuje powierzchnią większą niż rzeczywiste potrzeby operatora, a spółka chce efektywniej wykorzystywać nieruchomości i grunty.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany plan transformacji ma poprawić jej sytuację finansową. W 2024 r. spółka zanotowała 213 mln zł straty netto wobec ponad 600 mln zł rok wcześniej.