Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zakopane

Poczta do wynajęcia.  Co dalej z historycznym budynkiem przy Krupówkach?

|
poczta zakopane krupowki - marekusz shutterstock_292289117
Zakopane (Małopolska)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: marekusz / Shutterstock
Poczta Polska chce wynająć historyczny budynek przy Krupówkach w Zakopanem, gdzie obecnie mieści się jej siedziba. Kamienica ma zostać przeznaczona na działalność turystyczną.

O planach poinformowało biuro prasowe Poczty Polskiej. Spółka chce wynająć 91 pomieszczeń w jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przy deptaku. Placówka pocztowa pozostanie jednak pod tym samym adresem.

"Rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni w budynku przy ul. Krupówki 20 trwają, dlatego nie informujemy o ich szczegółach. Budynek ten pozostaje w zasobie Poczty Polskiej, a mieszcząca się tam placówka będzie dalej oferować usługi pocztowe mieszkańcom i turystom" - poinformowała Poczta Polska.

Poczta zachwala nieruchomość i pisze o "tchnięciu nowego życia"

Biuro wyjaśniło, że planowany najem wpisuje się w działania związane z lepszym wykorzystaniem nieruchomości należących do spółki. Poczta Polska zakłada możliwość różnych form współpracy z przyszłym partnerem biznesowym, podkreślając atrakcyjne położenie budynku przy Krupówkach i jego potencjał komercyjny.

"Wyjątkowe położenie obiektu, jego ekspozycja oraz rozkład pomieszczeń dają niepowtarzalną szansę na optymalne wykorzystanie jego potencjału" - przekonuje biuro prasowe.

Budynek Poczty Polskiej przy Krupówkach
Budynek Poczty Polskiej przy Krupówkach
Źródło zdjęcia: marekusz / Shutterstock

Z opublikowanego przez Pocztę Polską ogłoszenia wynika, że nieruchomość może zostać przeznaczona pod funkcje biurowo-usługowe, gastronomiczne, handlowo-usługowe, medyczne lub hotelowe. Spółka w ogłoszeniu zachęca inwestorów, samorządy, organizacje pozarządowe i partnerów biznesowych do "współtworzenia nowej funkcji" obiektu oraz "tchnięcia w niego nowego życia".

Kto przenocuje na poczcie?

W ogłoszeniu podkreślono atuty nieruchomości - jej centralne położenie przy głównym deptaku Zakopanego oraz gwarantowany ruch turystyczny. Jak zaznaczono, Zakopane odwiedza rocznie ponad 2,5 miliona turystów, co czyni miasto jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy Środkowej.

Do wynajęcia przeznaczono część piwnic, parteru oraz trzy kondygnacje budynku. Placówka pocztowa nadal ma funkcjonować w części parteru.

Najbardziej charakterystycznym elementem oferty jest trzecie piętro, opisane jako "dawne pokoje gościnne". Znajdują się tam pokoje z łazienkami o powierzchni od około 17 do 40 metrów kwadratowych, a także aneks kuchenny, hole i komunikacja. Układ pomieszczeń wskazuje, że kondygnacja była wcześniej wykorzystywana do celów noclegowych i może ponownie pełnić funkcję związaną z obsługą ruchu turystycznego.

Pozostałe piętra to m.in. dawne biura, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i zaplecze operacyjne poczty. Budynek wyposażony jest w windę oraz instalację centralnego ogrzewania wykorzystującą geotermię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
POCZTA-POLSKA-shutterstock_2162942617
Rośnie zysk Poczty Polskiej
BIZNES
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
BIZNES
Listy leżały pod wiaduktem (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucone listy z danymi odbiorców
Białystok

Może będzie przetarg

Nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Krupówki i Zaruskiego, w centralnym punkcie zakopiańskiego deptaka. Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z Krupówek. W sąsiedztwie dominują funkcje handlowe, usługowe i turystyczne.

Gmach poczty przy Krupówkach został otwarty w czerwcu 1905 r. Obiekt wzniesiono według projektu Eugeniusza Wesołowskiego jako murowany budynek z elementami stylu zakopiańskiego. Był on rozbudowywany w latach 60. i 80. XX wieku. Charakterystycznym elementem fasady pozostaje godło Polski umieszczone na frontowej elewacji budynku.

Poczta Polska poinformowała, że warunki i cena najmu pozostają do uzgodnienia, a spółka nie wyklucza przeprowadzenia przetargu. Okres najmu ma zostać ustalony w toku negocjacji.

Sprawa wpisuje się w szersze działania dotyczące komercyjnego wykorzystania majątku spółki. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił w czwartek na antenie Polsat News, że Poczta Polska musi szukać nowych źródeł przychodów, a jednym z kierunków może być zagospodarowanie należących do niej nieruchomości. Podkreślił, że spółka dysponuje atrakcyjnymi gruntami i budynkami o dużej wartości komercyjnej, które powinny być efektywnie wykorzystywane na zasadach biznesowych, w sposób transparentny.

Pełniący obowiązki prezes Poczty Polskiej Sławomir Żurawski, który przejął obowiązki po odwołanym w marcu Sebastianie Mikoszu, w wywiadzie dla PAP pod koniec kwietnia zapowiadał zmiany w statucie spółki, umożliwiające szerszą komercjalizację nieruchomości. Tłumaczył, że wiele placówek dysponuje powierzchnią większą niż rzeczywiste potrzeby operatora, a spółka chce efektywniej wykorzystywać nieruchomości i grunty.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany plan transformacji ma poprawić jej sytuację finansową. W 2024 r. spółka zanotowała 213 mln zł straty netto wobec ponad 600 mln zł rok wcześniej.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w dawnym domu towarowym
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"
Polska
shutterstock_2285103671
Tymczasowo zmienią opakowania. Efekt wojny w Iranie
BIZNES
imageTitle
Młody żużlowiec walczy o życie. Śpiączka farmakologiczna podtrzymana
EUROSPORT
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar domu. Jest duże zadymienie
Szczecin
Burza, pochmurno
Grzmi i silnie wieje. To nie koniec zagrożeń
METEO
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulicę w centrum
WARSZAWA
Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w SP nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim, 23 maja 2025 r.
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze CKE
Polska
Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Pijany ojciec oskarżony o spowodowanie wypadku. Poważnie ucierpiało dziecko
Opole
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Usłyszała: albo kaganiec, albo wysiada. Była z psem asystującym
Dariusz Gałązka
Kierowca vana przeciął rondo tuż przed maską
Van przeciął rondo w Koszalinie. Centymetry od wypadku. Nagranie
Szczecin
Prezydent Francji Emmanuel Macron przemawia podczas szczytu Africa Forward w Kenii, 11 maja 2026
Zirytowany Macron o "totalnym braku szacunku"
Świat
Pożar, pożary lasów
W cztery miesiące pobito niepokojący rekord
METEO
Kierowca zakończył jazdę w wykopie
Jechał jak szalony bez tablic. Ucieczkę zakończył w wykopie
Lubuskie
Nietypowe odwiedziny w sklepie, Niemcz (Kujawsko-Pomorskie)
Do sklepu odzieżowego wbiegła sarna. To stało się potem. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Spotkanie Trumpa z Xi może wpłynąć na rynek AI i eksport chipów
BIZNES
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Jennifer Siebel Newsom
Wyjątkowa gościni na konferencji Impact'26. TVN24 ze specjalnym cyklem
BIZNES
Nietrzeźwi rodzice podróżowali z dwuletnim dzieckiem
Auto w rowie. Rodzice pod wpływem alkoholu, a na tylnym siedzeniu dziecko
Lublin
imageTitle
Lewandowski nie żegna się z reprezentacją. Przyświeca mu szczytny cel
EUROSPORT
"Spiritus Sanctus" reż. Michał Toczek
Rusza festiwal w Cannes. Cztery rzeczy, które warto wiedzieć
Tomasz-Marcin Wrona
Konferencja posłów byłej Solidarnej Polski (12.05.2026)
Ziobro uciekł przed sprawiedliwością. Bronią go partyjni koledzy
Polska
Nie można korzystać z cudzego konta jak z własnego
Te błędy po śmierci bliskiego mogą słono kosztować
Aleksandra Arendt-Czekała
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
Do tragedii doszło na prywatnym parkingu
Najechał na dziecko siedzące przed maską auta. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami; zginęły pisklęta
Ktoś ściął tylko jedno drzewo. Było na nim ogromne gniazdo bielików
Łódź
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Sasin odpowiedział Morawieckiemu. "Tym się różni..."
Polska
Tragedia w porcie w Kątach Rybackich
Tragedia w porcie. Służby wyłowiły ciało
Trójmiasto
Maszyny na terenie zakładu w Przysiece Polskiej
Ogień objął hałdę śmieci i maszynę do ich rozdrabniania. Trzeci raz w tym roku
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica