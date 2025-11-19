Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit

Do zdarzenia doszło w Zakopanem Źródło: Google Earth

Nietypowa interwencja miała miejsce w miniony weekend w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych w Zakopanem. Ze zgłoszenia wynikało, że pracownik ochrony ujął mężczyznę, który ukradł alkohol.

"Na miejscu okazało się, że mężczyzna zamknął się w toalecie przed pracownikiem ochrony, a następnie poprzez podwieszany sufit usiłował uciec ze sklepu" – czytamy w komunikacie.

Policjanci sprowadzili 33-latka na ziemię. Po weryfikacji danych osobowych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Krakowie celem odbycia kary jednego roku więzienia. Mężczyzna trafił już za kratki.

