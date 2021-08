Awantury na szlakach i parkingach. Policja podsumowuje trudne wakacje w Zakopanem

Ponad 1570 interwencji policjantów dotyczących zakłócania porządku, bijatyki o miejsca parkingowe i pijani turyści na tatrzańskich szlakach – tak upłynęły kończące się wakacje w Zakopanem (Małopolska). Był to jeden z najintensywniejszych okresów letnich, jeśli chodzi o pracę policji.

- Można z całą pewnością stwierdzić, że kończące się wakacje należą do jednych z najbardziej intensywnych, jeśli chodzi o pracę policjantów, co zapewne jest powiązane z dużą ilością turystów, którzy przyjechali wypoczywać pod Tatry – powiedział zastępca rzecznika zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

Wakacyjne interwencje zakopiańskich policjantów odnoszące się do zakłóceń porządku dotyczyły zarówno osób będących pod wpływem alkoholu, imprezowiczów zakłócających nocny odpoczynek, a także awanturujących się w hotelach czy kwaterach turystów.

Problemy z parkowaniem i emocje turystów

Zmorą odwiedzających Tatry były problemy ze znalezieniem miejsc parkingowych. Dochodziło nawet do bijatyk pomiędzy kierowcami próbującymi stanąć na tym samym miejscu. Do jednej z takich awantur doszło na Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka. Szarpiących się kierowców nagrali przypadkowi turyści, a film obiegł media społecznościowe.