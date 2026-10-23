Kraków Żadnych spotkań z Gibałą w cztery oczy. "Wewnętrzne ustalenie" w krakowskiej KO Bartłomiej Plewnia |

Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Po wygranej Łukasza Gibały w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa radni Koalicji Obywatelskiej nie będą spotykać się z nim - ani z jego zastępcami - w cztery oczy. Według naszych informacji decyzja zapadła jednogłośnie w trakcie posiedzenia klubu KO już we wtorek 13 października, po drugiej turze wyborów.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa Źródło zdjęcia: PAP

Decyzja po wypowiedzi Gibały z kampanii

Grzegorz Stawowy, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta, w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnił, że to nie odgórne zarządzenie, a decyzja podjęta jednogłośnie w gronie radnych. - Chodzi o to, żeby nie generować plotek - powiedział.

Stawowy podkreślił, że decyzja zapadła w związku z wypowiedzią Łukasza Gibały z kampanii wyborczej, w której stwierdził on, że sześcioro radnych KO zadeklarowało gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Gibałę za te słowa w trybie wyborczym, a sąd kazał mu sprostować wypowiedź. Wszyscy członkowie klubu oświadczyli wtedy, że nie prowadzili rozmów z liderem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

W radzie miasta większość ma obecnie koalicja KO i Nowej Lewicy, a prezydencki klub Kraków dla Mieszkańców, Prawo i Sprawiedliwość i dwie radne niezrzeszone są w opozycji.

Jakub Kosek (KO), przewodniczący Rady Miasta Krakowa Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Szef klubu KO: to nie dyrektywa polityczna

- Radni będą chodzili na spotkania do prezydenta i jego zastępców w dwu- i trzyosobowych zespołach oraz będą prosili o notatkę z tego spotkania. Natomiast jeżeli Łukasz Gibała będzie chciał spotkać się z władzami klubu, to przyjdzie do prezydium. Do dzisiaj prezydent się nie odezwał - powiedział nam Stawowy.

Polityk podkreślił, że jest to "wewnętrzne ustalenie klubu radnych, a nie żadna dyrektywa polityczna". - Nasi radni byli śledzeni przez detektywów, hejtowani, wymyślano na nich rzeczy, których nie robili. Wiemy, jakie są ryzyka pojawienia się tam samemu - zaznaczył Grzegorz Stawowy.

Mówiąc o "detektywach" miał na myśli sprawę radnego Bartłomieja Kocurka, którego w 2025 roku śledzili detektywi wynajęci przez radnego dzielnicy Stare Miasto Wojciecha Jakubowskiego, który był później jednym z inicjatorów referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Według ustaleń detektywów Kocurek mieszka poza Krakowem, co mogło skutkować wygaśnięciem jego mandatu. Rada miasta odrzuciła jednak wniosek o odebranie politykowi funkcji radnego miasta.

Co jeśli ktoś się wyłamie?

Jako pierwszy o wewnętrznych ustaleniach KO poinformował lokalny portal Kanał Krakowski, który nazwał wytyczne "zakazem rozmów sam na sam" z prezydentem Gibałą. Politycy Koalicji stanowczo temu zaprzeczają.

- To nie jest zakaz, tylko to jest nasze wewnętrzne ustalenie. Wszyscy się na nie zgodziliśmy. Chodzi o jasną sytuację. Żeby pan prezydent Łukasz Gibała nas nie rozgrywał oraz nie próbował nam wmówić rzeczy, które nie mają miejsca, jak próbował to robić w kampanii wyborczej - skomentował w rozmowie z nami radny KO Piotr Moskała.

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Lokalne władze partii zostały odwołane między referendum a wyborami, a Moskała został komisarzem struktur KO w Krakowie. Pytany, czy radnych czekają konsekwencje partyjne za ewentualne rozmowy z prezydentem w cztery oczy, stwierdził, że każda sytuacja będzie rozpatrywana osobno.

- Jesteśmy poważnymi ludźmi, więc jeśli ktoś będzie chciał złamać tę zasadę, to zakładam, że nie chce być już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Po to się na coś umawiamy, żeby to realizować - dodał Piotr Moskała.