Kraków

Na autostradzie wywróciła się cysterna. Przewoziła farbę 

Na autostradzie wywróciła się cysterna
Starszy kapitan Łukasz Rzeszutek z KM PSP w Tarnowie: kierowca opuścił pojazd o własnych siłach
Źródło: TVN24
Na autostradzie A4 w miejscowości Zaczarnie (Małopolskie) wywróciła się cysterna przewożąca farbę budowlaną. Ta na szczęście nie wylała się na jezdnię. Kierowca zdołał sam opuścić pojazd. Dostał mandat. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Służby dostały zgłoszenie dziś o godzinie 10.20. Na 506. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Zaczarnie w przewrócił się cysterna z farbą.

- Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, opuścił pojazd o własnych siłach. Cysterną przewożony był ładunek o masie 23 ton - powiedział przed kamerą TVN24 starszy kapitan Łukasz Rzeszutek z Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.

Na autostradzie wywróciła się cysterna
Na autostradzie wywróciła się cysterna
Źródło: TVN24

Dostał mandat

Natomiast podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie stwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że kierowca był trzeźwy i został ukarany mandatem za niezachowanie ostrożności.

- Farba budowlana, którą przewoził, na szczęście nie wylała się na jezdnię czy też trawę. Nawet gdyby to jednak nastąpiło, nie doszłoby do skażenia środowiska – poinformowała.

Co potwierdził, cytowany wcześniej, st. kpt. Rzeszutek, mówiąc przed naszą kamerą, że przewożona substancja jest substancją neutralną, "bez zagrożenia dla środowiska i dla ludzie".

Na szczęście nie doszło do wylania się farby
Na szczęście nie doszło do wylania się farby
Źródło: TVN24

Utrudnienia do późnych godzin wieczornych

Obecnie zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Na tym odcinku ruch odbywa się lewym pasem.

Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. Zanim cysterna zostanie podniesiona, trzeba będzie wypompować z niej farbę.

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PolicjaStraż pożarnawojewództwo małopolskie
