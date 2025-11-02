Służby dostały zgłoszenie dziś o godzinie 10.20. Na 506. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Zaczarnie w przewrócił się cysterna z farbą.
- Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, opuścił pojazd o własnych siłach. Cysterną przewożony był ładunek o masie 23 ton - powiedział przed kamerą TVN24 starszy kapitan Łukasz Rzeszutek z Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
Dostał mandat
Natomiast podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie stwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że kierowca był trzeźwy i został ukarany mandatem za niezachowanie ostrożności.
- Farba budowlana, którą przewoził, na szczęście nie wylała się na jezdnię czy też trawę. Nawet gdyby to jednak nastąpiło, nie doszłoby do skażenia środowiska – poinformowała.
Co potwierdził, cytowany wcześniej, st. kpt. Rzeszutek, mówiąc przed naszą kamerą, że przewożona substancja jest substancją neutralną, "bez zagrożenia dla środowiska i dla ludzie".
Utrudnienia do późnych godzin wieczornych
Obecnie zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Na tym odcinku ruch odbywa się lewym pasem.
Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. Zanim cysterna zostanie podniesiona, trzeba będzie wypompować z niej farbę.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24