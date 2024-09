"Nie zapanował nad samochodem". Kierowca był pijany, zginęła pasażerka

Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem na drodze gminnej w Ołpinach (powiat tarnowski). Według ustaleń policji kierowca nie zapanował nad swoim samochodem i wypadł z drogi, uderzając w przydrożne drzewo.

Pijany kierowca

Kierowca uciekł z miejsca wypadku pieszo, jednak został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu, trafił do policyjnej izby zatrzymań w Tarnowie.

"Na miejscu wypadku zostały wykonane wszystkie czynności i zebrany materiał dowodowy, który w późniejszym etapie postępowania karnego zostanie w nim wykorzystany. Samochód marki Mercedes został przetransportowany na parking strzeżony celem wykonania skrupulatnych oględzin, a ciało kobiety przekazano do zakładu patomorfologii celem określenia przyczyny śmierci" – podaje policja.

45-latek przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Trafił do tymczasowego aresztu, grozi mu do ośmiu lat więzienia.