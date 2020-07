Próbowała schować karty do głosowania pod ubranie. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w sobotę w Krakowie. Jak opisywał Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, członkini komisji wyborczej na osiedlu Teatralnym w Nowej Hucie zaczęła chować pod ubranie kilkanaście kart do głosowania. Przedstawiciele urzędu miasta i pozostali członkowie komisji bezskutecznie namawiali ją do oddania kart.