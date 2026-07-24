Kraków Jechał hulajnogą, na pasach potrącił 71-letniego pieszego

malopolska policja Źródło wideo: Małopolska policja

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71-letni mężczyzna został potrącony w środę na ul. Krakowskiej w Wolbromiu. Małopolska policja opublikowała nagranie z monitoringu.

Widać na nim, że przed przejściem, przy którym stał mężczyzna zatrzymał się samochód osobowy. Gdy jednak wszedł na jezdnię, za pojazdu wyłoniła się hulajnoga, na której jechały dwie osoby. Uderzyli w pieszego.

19-latek, jak podaje policja, odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy mężczyźnie.

Został już zatrzymany, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.