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Kraków

Wykolejone wagony wciąż są w rzece. Kolejarze naprawiają torowisko

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Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Pociąg wpadł do Popradu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grzegorz Momot/PAP
Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska w pobliżu Wierchomli (woj. małopolskie), gdzie w piątek do Popradu wpadły wagony wykolejonego pociągu. Po naprawie toru będzie je wyciągać specjalistyczny dźwig.

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, ostatnie wagony znajdujące się na torach zostały odholowane w nocy z soboty na niedzielę.

W niedzielę o godzinie 5 rano kolejarze rozpoczęli wymianę podkładów i kontynuują naprawę toru, uszkodzonego na odcinku około jednego kilometra.

- Po naprawie toru przystąpimy do wydobycia wagonów z nurtu rzeki Poprad. Dopiero wtedy na miejsce będzie mógł wjechać specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z wody - zapowiedziała Znajewska-Pawluk.

Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP

Dodała, że w niedzielę wszystkie działania koncentrują się na naprawie infrastruktury kolejowej. Tabor, który po wykolejeniu pozostał na torach i nie wpadł do rzeki, został już odholowany do Nowego Sącza i Wierchomli. W nurcie Popradu nadal znajdują się dwa wagony, trzeci jest częściowo zanurzony.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica-Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa.

Wykolejenie pociągów
Wykolejenie pociągów
Źródło zdjęcia: TVN24

Wykolejenie pociągów w Małopolsce

Do wykolejenia pociągu towarowego doszło w piątek po godzinie 15.30 na odcinku Wierchomla - Piwniczna linii kolejowej numer 96. Z torów wykoleiło się sześć pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla; część z nich wpadła do rzeki Poprad.

Podnoszenie jednego z wagonów w nocy
Podnoszenie jednego z wagonów w nocy
Źródło zdjęcia: PKP PLK / X

Pracownicy Polskich Linii Kolejowych S.A. poinformowali w sobotę w mediach społecznościowych, że do godziny 16 ze szlaku usunięto "siedem kolejnych wagonów", które odstawiono na stację Wierchomla. Wcześniej podano informację o odstawieniu na tor boczny do Nowego Sącza 17 wagonów.

"Na miejscu pracuje Komisja Kolejowa, która bada okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn" - czytamy w komunikacie PLK S.A. Poinformowano też, że odstawione wagony "zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych".

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
rzekapociągiMałopolskawojewództwo małopolskie
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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