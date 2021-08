W lesie leżała góra zepsutych serków. Wszystkie zniknęły zanim przyjechali po nie strażnicy

Ktoś wysypał w lesie w Ustrzykach Dolnych (Podkarpacie) kilkanaście kilogramów zepsutych serków. Zanim jednak strażnicy leśni przyjechali z pojemnikami, by uprzątnąć cuchnące znalezisko, wszystkie zniknęły. Nadleśnictwo apeluje: takie odpadki stanowią poważne zagrożenie dla leśnych zwierząt.

Serki wyrzucono na terenie leśnictwa Orelec. Mogły zwabić drapieżniki i stanowiły zagrożenie dla zwierząt, które połakomiłyby się na ten niecodzienny bufet. Zanim jednak strażnicy leśni przyjechali by pozbierać serki, te zniknęły. Nadleśniczy Maciej Szpiech przypuszcza, że właściciela ruszyło sumienie i sam wrócił, by zebrać niebezpieczne odpadki. – Tyle dobrego, że chociaż poszedł po rozum do głowy – stwierdza Szpiech.