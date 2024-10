Trudna sytuacja DPS-ów. Niektórym grozi zamknięcie

Z apelem w tej sprawie DPS-y zwracają się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak ustalił reporter TVN24, Marcin Kwaśny, do ministerstwa od miesięcy napływają pisma alarmujące o dramatycznej sytuacji placówek.

Dyrektor radwanowickiego DPS Arkadiusz Tomasiak przekonuje, że jeśli pieniędzy nie przybędzie, wiele osób nie będzie mogło w ośrodku przebywać. – Różnica między nowymi i starymi zasadami zaczęła się powiększać i powiększać. Gdy zostało nam odebrane 560 złotych, to w końcu wybuchło. To nie jest tylko nasz problem, to problem ogólnopolski. Są niestety DPS-y, które już się likwidują, na przykład we Wrocławiu. Zrobiliśmy obliczenia i to dotyczy około 40 procent domów prowadzonych na zlecenie, co daje łącznie około 3000 osób, które mogą stracić miejsce zamieszkania - wyjaśnia Tomasiak. - Jak dodaje, jego placówka ma obecnie około 526 tys. zł długu.