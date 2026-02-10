Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt

Toruń Źródło: Maps Google

Jak poinformowała we wtorek podinsp. Katarzyna Cisło, oficer prasowa małopolskiej policji, 48-letni warszawski fotograf jeszcze kilka lat temu "cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym".

Spotkanie pod pretekstem sesji zdjęciowej

"Wykorzystywał swoją pozycję obiecując karierę młodym dziewczynom, które chciały zaistnieć w świecie modelingu" - przekazała rzeczniczka.

W podobny sposób 48-latek nakłonił młodą kobietę do sesji zdjęciowej, która miała odbyć się w jednym z warszawskich hoteli. Podczas spotkania doszło jednak do gwałtu. Kobieta zgłosiła sprawę na policję, a fotograf odpowiedział przed sądem, który w maju ubiegłego roku skazał go na 3,5 roku więzienia. Po wyroku mężczyzna zapadł się pod ziemię, więc sąd wydał za nim list gończy.

Zatrzymany 48-letni fotograf Źródło: KWP w Krakowie

"Zaszył się w mieszkaniu"

W grudniu mężczyzną zainteresowali się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tak zwani łowcy głów ustalili, że 48-latek może ukrywać się w Toruniu.

Do jego zatrzymania doszło 20 stycznia w jednym z mieszkań w centrum Torunia. "Mężczyzna zaszył się w mieszkaniu, z którego nie wychodził. Był zaskoczony, gdy przed drzwiami zjawili się policjanci" - przekazała podinsp. Cisło.

48-latek został doprowadzony do zakładu karnego, w którym będzie teraz odbywał zasądzoną karę pozbawienia wolności.

