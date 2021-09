Wysoko w górach poczuli rozpuszczalnik. Wandale zniszczyli skały na Świnicy

- Zaczęliśmy zwracać im uwagę, żeby tego nie robili i zmyli to, co już namalowali. Jeden z moich kolegów, który najlepiej mówi po angielsku, zaczął im tłumaczyć, że tak nie wolno, na co jeden z tych mężczyzn dość arogancko mu powiedział, że zawsze zostawia swoją "flagę" tam, gdzie wchodzi i nie zamierza jej zmywać. Później pojawili się też inni turyści, którzy kazali im się wrócić i zmyć malunki, ale tamci już nie słuchali i szli gdzieś dalej - opowiadał.

"To nie pierwsza tego typu sytuacja"

Mężczyzna powiedział, że sprawę zgłosili telefonicznie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a później mailowo do TOPR-u. - To były cztery osoby, z których trzy miały ciemną karnację. Około 15:30 udało nam się skontaktować z TPN, który miał wysłać w to miejsce patrol. TOPR odpisał na maila dzisiaj, przekazując, że park zna sprawę - powiedział.