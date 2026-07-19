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Kraków

Naprawiają szlaki, wymieniają łańcuchy. Utrudnienia w Tatrach

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Widok znad Morskiego Oka na Rysy
Wytyczali szlak w Tatrach za pomocą AI i utknęli. Opowiada Maciej Stasiński
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W poniedziałek ruszą remonty na szlakach prowadzących na Rysy i Zawrat w Tatrach. Oznacza to, że turyści muszą liczyć się z utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Tatrzański Park Narodowy tłumaczy, jak przygotować się do wyprawy.

Mimo remontów oba popularne szlaki pozostaną otwarte, jednak w czasie robót możliwe będą okresowe wstrzymania ruchu.

Pracownicy TPN zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace.

Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Wymienią łańcuchy asekuracyjne

Jak poinformowały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na niebieskim szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat, w górnym odcinku trasy wymieniana będzie część łańcuchów asekuracyjnych.

TPN przypomina, że trwają już prace remontowe na szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy oraz na czarno znakowanym szlaku prowadzącym do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

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Źródło: Szymon Stoch

Szlaki turystyczne w Tatrach

W polskich Tatrach jest 275 kilometrów znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności – od łatwych tras w dolinach po wymagające szlaki wysokogórskie wyposażone w łańcuchy, klamry i drabinki.

Szlaki oznaczone są pięcioma kolorami: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. Kolory nie oznaczają stopnia trudności, lecz służą identyfikacji przebiegu trasy w terenie. Kierunkowskazy ustawione na początku, końcu i skrzyżowaniach szlaków informują o kierunku marszu oraz orientacyjnym czasie przejścia, który może się wydłużyć w zależności od warunków pogodowych i tempa wędrówki.

Źródło: PAP
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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