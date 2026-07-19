Kraków Naprawiają szlaki, wymieniają łańcuchy. Utrudnienia w Tatrach Anna Winiarska |

Wytyczali szlak w Tatrach za pomocą AI i utknęli. Opowiada Maciej Stasiński Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Mimo remontów oba popularne szlaki pozostaną otwarte, jednak w czasie robót możliwe będą okresowe wstrzymania ruchu.

Pracownicy TPN zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace.

Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Wymienią łańcuchy asekuracyjne

Jak poinformowały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na niebieskim szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat, w górnym odcinku trasy wymieniana będzie część łańcuchów asekuracyjnych.

TPN przypomina, że trwają już prace remontowe na szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy oraz na czarno znakowanym szlaku prowadzącym do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Niecodzienny widok na wysokogórskim szlaku. Wspinacze stanęli oko w oko z niedźwiedziem Źródło: Szymon Stoch

Szlaki turystyczne w Tatrach

W polskich Tatrach jest 275 kilometrów znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności – od łatwych tras w dolinach po wymagające szlaki wysokogórskie wyposażone w łańcuchy, klamry i drabinki.

Szlaki oznaczone są pięcioma kolorami: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. Kolory nie oznaczają stopnia trudności, lecz służą identyfikacji przebiegu trasy w terenie. Kierunkowskazy ustawione na początku, końcu i skrzyżowaniach szlaków informują o kierunku marszu oraz orientacyjnym czasie przejścia, który może się wydłużyć w zależności od warunków pogodowych i tempa wędrówki.