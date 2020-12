"Ta paczka to pomoc materialna i potężny kop emocjonalny". 181 rodzin czeka na darczyńców

Jeszcze prawie 200 rodzin czeka na swoich darczyńców - to ostatnia chwila, by im pomóc. Za kilkadziesiąt godzin kończy się tegoroczna edycja "Szlachetnej Paczki". - Podzielmy się szczęściem z tymi, którzy mają go mniej - apeluje Joanna Sadzik szefowa projektu społecznego Szlachetna Paczka.

Wolontariusze "Szlachetnej Paczki" od 20 lat łączą potrzebujących z tymi, którzy chcą ich wesprzeć materialnie w czasie Bożego Narodzenia. Wszystkie zebrane dary przekazywane są do rodzin w Weekend Cudów, a ten jest już za kilkadziesiąt godzin. To oznacza, że jest coraz mniej czasu, by stać się dla kogoś Świętym Mikołajem.

181 rodzin wciąż czeka

Jeszcze w środę na darczyńców czekało ponad 500 rodzin. Dziś jest ich 181. Ta liczba wciąż się zmniejsza, ale czy uda się pomóc wszystkim? - Spokój będzie, jak na naszej tablicy pojawi się zero. To będzie oznaczało, że każda rodzina, która zwróciła się do nas o pomoc, na pewno ją uzyska. Wiem, że zostało mało czasu i można się obawiać, czy uda się skompletować paczkę. Sama w ubiegłym roku wybierałam rodzinę w piątek po południu - mówi Joanna Sadzik, szefowa projektu społecznego Szlachetna Paczka.

Co zrobić, by jeszcze włączyć się w akcję? Wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, którą chcemy wesprzeć. W razie wątpliwości dotyczących tego, co ofiarować, zawsze można skorzystać z pomocy wolontariusza, który jest w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi.

- Ta paczka to jest nie tylko pomoc materialna, ale też taki potężny kop emocjonalny. Bo przecież ktoś wybrał konkretną rodzinę, której chce pomóc. I to właśnie ta a nie inna historia chwyciła go ze serce. Z tymi zapakowanymi pudełkami przychodzi wiara w drugiego człowieka i w to, że w życiu coś może się zmienić na lepsze. Przychodzi też nadzieja i szczęście. Dlatego warto się dziś podzielić swoim szczęściem z tymi, którzy mają go mniej - mówi Sadzik.

Niosą pomoc od 20 lat

Przez 20 lat działania "Szlachetnej paczki" darczyńcom udało się kupić ponad 7,5 tys. komputerów, ponad 13 tys. rodzin udało się zapewnić opał na zimę.

Tylko w zeszłym roku wysiłek wolontariuszy przełożył się na takie liczby - pomoc z rąk ponad pół miliona Polaków zaangażowanych w pomaganie uzyskały 14 562 rodziny. Wszystkie przygotowane przez nich paczki miały wartość prawie 46 milionów złotych.

Autor:aa

Źródło: TVN24