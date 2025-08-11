Logo strona główna
Kraków

Wjechali na przejazd, a nie powinni. Nagranie "ku przestrodze"

Źródło: KPP w Suchej Beskidzkiej
Policjanci z Suchej Beskidzkiej (Małopolskie) ustalili i ukarali kierowców tira i pojazdu dostawczego, którzy mimo braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy, wjechali na przejazd kolejowy chwilę przed nadjeżdżającym pociągiem.

Do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wpływają informacje na temat kierowców, którzy bagatelizują przepisy drogowe na przejazdach kolejowych i - między innymi - wjeżdżają na przejazd kolejowy pomimo braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy. Ku przestrodze policjanci opublikowali na swojej stronie nagrania kierowców tira i pojazdu dostawczego, wobec których funkcjonariusze wyciągnęli już konsekwencje.

Źródło: KPP w Suchej Beskidzkiej

Policja przypomina - kierujący pojazdem, który narusza zakaz: - objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór na przejeździe kolejowym; - wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; - wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych; - wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż dwa tysiące złotych. 

W przypadku gdy sprawa trafi do sądu z wnioskiem o ukaranie maksymalna kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Suchej Beskidzkiej

TAGI:
KolejPolicjaMałopolska
