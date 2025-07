Brakuje wody dla mieszkańców. Jest apel

"Musimy się w Polsce liczyć z brakiem wody" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O braku wody Urząd Gminy Stryszawa poinformował już we wtorek, 1 lipca.

"(...) z uwagi na katastrofalnie niski poziom wody na ujęciu powierzchniowym Stryszawa Czerna oraz awarie na starej sieci spowodowane w szczególności równoległymi pracami przy jej wymianie występują niedobory wody" - czytamy na stronie.

Problem dotyczy części sołectwa Stryszawa Dolna, szczególnie jej wyżej położonych osiedli.

CZYTAJ W TVN24+: Kropla jak czołg. Zanim wyłączymy prąd, zabraknie wody w kranie

Wójt: sytuacja nie była możliwa do przewidzenia

Rafał Lasek, wójt gminy Stryszawa opublikował list, w którym zapewnia, że sytuacja z kryzysowym brakiem wody pitnej dla mieszkańców "nie była możliwa od przewidzenia".

"Powszechny pogląd, że obniża się poziom wód gruntowych na terenie gminy Stryszawa zaczyna być realnym i dotkliwym problemem. Podejmujemy wszystkie możliwe działania, aby przywrócić dostęp do wody dla naszych mieszkańców. Pracujemy w zwiększonym wymiarze z wykorzystaniem całego naszego potencjału, aby móc przywrócić dostęp do wody. Póki co, niestety, przegrywamy z naturą, czyli z brakiem opadów, a dodatkowo jeszcze z falą upałów. Do dyspozycji mieszkańców, w zakresie zabezpieczenia wody, pozostają pracownicy Urzędu Gminy Stryszawa, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" - przekazał.

Apelował również, aby zwrócić uwagę na osoby niesamodzielne, które nie mogą skorzystać z podstawionej cysterny z wodą. Uruchomił infolinię, pod którą przyjmowane są zgłoszenie o potrzebie sprawdzenia sytuacji poszczególnych osób.

Potrzeby osób niesamodzielnych wymagających zaopatrzenia w wodę proszę zgłaszać pod numer telefonu: 33 876 77 32 - w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30, a we wtorki od godziny 8.00 do 16.00 502 903 567 - od godziny 7.00 do godziny 20.00 (infolinia alarmowa) Rafał Lasek, wójt gminy Stryszawa

Cysterna z wodą pitną stoi obok ODK (dawny Prodrynek). Jest to woda chlorowana, zdatna do picia po przegotowaniu.

Braki wody w Małopolsce

Z problemem braku wody pitnej borykają się również mieszkańcy innych małopolskich miejscowości.

"W związku z trwającymi upałami oraz wzmożonym zużyciem wody do podlewania ogrodów, trawników i napełniania basenów - sieć wodociągowa gminy Zielonki pracuje na granicy wydolności" - przekazała gmina Zielonki.

Już w wielu rejonach gminy pojawiły się braki w dostawie wody. Władze gminy zapowiedziały obostrzenia, które obowiązują od trzeciego lipca do odwołania: bezwzględny zakaz "korzystania z wody wodociągowej do innych celów niż bytowe" (czyli do picia, gotowania, higieny i podstawowych potrzeb domowych).

❗️𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔 𝗠𝗜𝗘𝗦𝗭𝗞𝗔𝗡𝗖𝗬 𝗚𝗠𝗜𝗡𝗬 𝗭𝗜𝗘𝗟𝗢𝗡𝗞𝗜❗️ 𝗚𝗿𝗼𝘇𝗶 𝗻𝗮𝗺 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗻𝘆 𝗯𝗿𝗮𝗸 𝘄𝗼𝗱𝘆 𝗽𝗶𝘁𝗻𝗲𝗷! W związku z trwającymi upałami oraz... Posted by Gmina Zielonki on Wednesday, July 2, 2025 Rozwiń

O możliwym czasowym wstrzymaniu wody poinformowała też gmina Gdów.

"Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą w czasie upałów" - zaapelowali urzędnicy.

Komunikat Zakładu Gospodarku Komunalnej sp. z o.o📣📣📣 Posted by Gmina Gdów on Wednesday, July 2, 2025 Rozwiń

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo