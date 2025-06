List gończy za 57-latkiem. Decyzja sądu o areszcie Źródło: tvn24

Do wniosku prokuratury o 14-dniowe aresztowanie poszukiwanego Tadeusza Dudy przychylił się Sąd Rejonowy w Limanowej.

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Limanowej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni wobec Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa trzeciej osoby. Za podejrzanym wydano list gończy" - podała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

W związku z wydarzeniami w Starej Wsi koło Limanowej prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku podwójnego zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Zabił córkę i zięcia, postrzelił teściową

57-latek w piątek rano miał postrzelić 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Wcześniej strzał oddał do swojej teściowej. Ta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Po zdarzeniu mężczyzna zbiegł do lasu. Miał zakaz zbliżania się do rodziny.

Na Limanowszczyźnie obława trwa trzecią dobę. 57-latka poszukuje co najmniej kilkuset policjantów, w tym kontrterroryści, z całego kraju. Wykorzystywane są drony, śmigłowce i wyspecjalizowane psy.

Mężczyznę podobnego do uciekiniera funkcjonariusze widzieli w sobotę w nocy. Miał oddać strzał. Nikt nie został ranny.

Poszukiwany 57-latek

