Cały czas trwa obława za 57-letnim Tadeuszem Dudą podejrzewanym o zabójstwo córki i zięcia oraz zranienie swojej teściowej w Starej Wsi koło Limanowej.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyzna oddaje strzał. Film otrzymał portal limanowa.in. Nagranie miało powstać w piątek, w dniu przestępstwa. Widoczny na nim mężczyzna - według ustaleń limanowa.in - to podejrzewany Tadeusz Duda.

Trwa obława, poszukiwany Tadeusz Duda

Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że sprawca najpierw strzelił do swojej teściowej, a potem udał się 500 metrów dalej, do miejsca zamieszkania swojej córki. - Tam najpierw zaatakował zięcia, a później strzelił do własnej córki. Oboje zginęli na miejscu - przekazała w piątek Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Na miejscu tragedii była wtedy roczna córeczka zabitego małżeństwa. Jej na szczęście nic się nie stało - przekazał reporter.

72-letnia kobieta została ranna. W piątek przeszła operację, jej stan jest stabilny.

Od piątku trwa obława na sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego 57-letniego Tadeusza Dudy, a prokuratura wszczęła śledztwo.

Jak przekazała nam policja, mężczyzna w przeszłości dwukrotnie usłyszał zarzuty znęcania się i kierowania gróźb karalnych wobec swoich bliskich - w 2022 i 2025 roku. W związku z tym podejrzany miał zakaz zbliżania się do rodziny na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Nakaz policyjny wydany został w kwietniu na 14 dni. W dniu ataku już nie obowiązywał.

Wizerunek poszukiwanego mężczyzny:

W dniu tragedii do mieszkańców województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego został wysłany alert RCB. "Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57 l. mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57 l. mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim."



— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 27, 2025