Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zginęli ojciec i dwaj synowie. Śledztwo w sprawie wypadku

|
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tarnów112.pl
W wypadku drogowym w Smykowie (Małopolska) zginęli ojciec i dwaj synowie. Samochód kierowany przez starszego z synów uderzył tam w zaparkowaną ciężarówkę. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki poinformował, że śledztwo jest prowadzone w związku ze spowodowaniem wypadku, którego skutkiem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Do tragedii doszło w niedzielę rano w miejscowości Smyków na lokalnej drodze. W wyniku uderzenia Fiata Punto w ciężarówkę na miejscu zginęli: 69-letni Józef Ś. oraz dwaj jego synowie - 46-letni Andrzej Ś. i 41-letni Paweł Ś.

Sienicki przekazał, że na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego. W trakcie tej czynności nie znaleziono śladów hamowania.

Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Źródło zdjęcia: Tarnów112.pl

Wjechali w zaparkowaną ciężarówkę

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, kierujący samochodem Andrzej Ś., jadąc wraz z ojcem i bratem w kierunku drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec - Lisia Góra, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na prawą stronę i uderzył czołowo w ciągnik siodłowy z naczepą zaparkowany poza jezdnią, na pasie zieleni.

Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Źródło zdjęcia: TVN24

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną zgonu wszystkich ofiar były obrażenia wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Pobrano też krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających.

Fiat Punto będzie poddany szczegółowym badaniom przez biegłego do spraw samochodowych, pod kątem sprawności podzespołów tego pojazdu, a zwłaszcza układu hamulcowego. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W wypadku na DK81 zginęła jedna osoba
Zderzenie dwóch aut, nie żyje jeden z kierowców
Katowice
Kobieta zginęła w wypadku
Uderzył autem w budynek, jedna osoba nie żyje
Wrocław
Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych
Katowice
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
Wywiad medyczny
26 min
pc
Nigdy nie byli dziećmi. Z traumą żyją do dziś
Depresja systemu
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
Wypadekwojewództwo małopolskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Rosyjski myśliwiec Su-27
Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjskie myśliwce przechwyciły brytyjski samolot
Świat
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Londyn
"Królestwo zbudowane zostało z myślą o klimacie, który już nie istnieje"
METEO
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią
Co z pozwoleniem na broń Ziobry? Policja odpowiada
Polska
Głosowanie w Senacie
Senat zdecydował w sprawie propozycji referendum Nawrockiego
Polska
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Piasecki - Leśkiewicz
Senat odrzucił wniosek prezydenta. Leśkiewicz: to nie jest nasze ostatnie słowo
Polska
Mężczyzna odpowie za odstrzelenie bażanta
Zastrzelił bażanta i zniszczył płot, by go zabrać
Lublin
Rzym wprowadza zaostrzony regulamin straży miejskiej
Rekord w sercu Rzymu. Za parking zapłacisz jak za mieszkanie
BIZNES
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
Donald Trump
"Mam 99 procent poparcia". Trump: mógłbym tam kandydować na premiera
Świat
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Celowo wjechał Teslą do jeziora, wyciągała go laweta
Chciał przetestować "tryb brodzenia" w Tesli. Został aresztowany
32 min
pc
Poczobut: więźniom kazano krzyczeć, by zagłuszyć katowanego człowieka
Rozmowy TVN24+
Jechał wózkiem inwalidzkim po obwodnicy
Na obwodnicę wyjechał wózkiem inwalidzkim
Rzeszów
23 min
kilometrowki senatorow
PremieraJeden Mercedesem, drugi Lexusem. "A co? Na boso mamy chodzić?"
Czarno na białym
Zapadlisko na nowojorskim lotnisku LaGuardia
Zapadlisko na nowojorskim lotnisku. Odwołano setki lotów
METEO
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Xi Jinping i Władimir Putin podczas wizyty rosyjskiego przywódcy w Chinach
"Światu grozi powrót do prawa dżungli". Jest deklaracja
Świat
Pożar pojawił się w aucie, gdy kierowca jechał drogą krajową nr 16 w okolicy Woźnic
Na drodze krajowej spłonął samochód
Olsztyn
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica