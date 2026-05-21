Kraków Zginęli ojciec i dwaj synowie. Śledztwo w sprawie wypadku

Wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki poinformował, że śledztwo jest prowadzone w związku ze spowodowaniem wypadku, którego skutkiem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Do tragedii doszło w niedzielę rano w miejscowości Smyków na lokalnej drodze. W wyniku uderzenia Fiata Punto w ciężarówkę na miejscu zginęli: 69-letni Józef Ś. oraz dwaj jego synowie - 46-letni Andrzej Ś. i 41-letni Paweł Ś.

Sienicki przekazał, że na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego. W trakcie tej czynności nie znaleziono śladów hamowania.

Wjechali w zaparkowaną ciężarówkę

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, kierujący samochodem Andrzej Ś., jadąc wraz z ojcem i bratem w kierunku drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec - Lisia Góra, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na prawą stronę i uderzył czołowo w ciągnik siodłowy z naczepą zaparkowany poza jezdnią, na pasie zieleni.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną zgonu wszystkich ofiar były obrażenia wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Pobrano też krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających.

Fiat Punto będzie poddany szczegółowym badaniom przez biegłego do spraw samochodowych, pod kątem sprawności podzespołów tego pojazdu, a zwłaszcza układu hamulcowego.

