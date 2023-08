Oglądał telewizję z byłą żoną. Nagle postrzelił ją na oczach córki

Postrzelona w swoim mieszkaniu w Sandomierzu 48-latka nadal walczy o życie w szpitalu, jej stan określany jest jako ciężki. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że były mąż kobiety, który strzelił do niej na oczach ich córki, prawdopodobnie użył broni czarnoprochowej. Do mieszkania został wpuszczony przez ofiarę - jeszcze chwilę przed tragedią oglądał z nią telewizję. Po oddaniu strzału 50-latek wyszedł, a następnie wrócił do siebie i popełnił samobójstwo.