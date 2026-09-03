Kraków Turyści potrzebowali pomocy, dronami dostarczyli im sprzęt Mateusz Czajka |

Rysy, szczyt w Tatrach Źródło wideo: mapa google Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ratownicy TOPR w środę około godziny 20.30 otrzymali zgłoszenie ze szlaku na Rysy z prośbą o pomoc od dwóch osób. Informowały, że jedna z nich ma uraz kolana i nie może dalej iść. Nie zabrali ze sobą także latarek czołowych i mieli być słabo przygotowani na tego typu wędrówkę.

- W rejon udało się 12 ratowników, w tym dwóch operatorów dronów - przekazał Łukasz Stempek, ratownik dyżurny TOPR.

Drony przetransportowały potrzebne rzeczy

Najpierw operatorzy dronami podlecieli do turystów i przekazali im środki łączności, pakiety grzewcze i ciepły napój. Maszynom wystarczyło zaledwie około pięć minut, by dotrzeć do turystów. Szlakiem - dobrym tempem - potrzeba na to około dwóch godzin z miejsca, z którego wyruszyli ratownicy.

Widok znad Morskiego Oka na Rysy Źródło zdjęcia: Shutterstock

- Na miejscu okazało się, że ranny turysta po opatrzeniu będzie w stanie powoli schodzić. Nie trzeba było go znosić. Ostatecznie turyści zostali sprowadzeni do schroniska do Morskiego Oka i stamtąd zwiezieni na dół. Akcja zakończyła się o godzinie 5.30 - dodał Łukasz Stempek.

Sekcja dronowa w TOPR powstała w 2021 roku.

Źródło: Google Maps