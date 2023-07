20 dzieci z objawami zatrucia, ośrodek zamknięty, kolonie przerwane. Znana jest prawdopodobna przyczyna

W wodzie z wodociągu zaopatrującego Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Zielony Cień" w Rudence (woj. podkarpackie) sanepid wykrył bakterie grupy Coli oraz Escherichia Coli. To mogło być przyczyną masowego zatrucia 20 dzieci, które przyjechały na kolonię w Bieszczady.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Dzieci, które przyjechały na kolonie do schroniska w Rudence, skarżyły się na bóle brzucha i nudności.

Łącznie do szpitali w Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Lesku, Brzozowie i Przemyślu przetransportowano 20 dzieci w wieku od 7 do 13 lat, wszystkie z podobnymi objawami zatrucia pokarmowego - bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

Escherichia Coli w wodzie

- Została wydana decyzja o nieprzydatności wody do spożycia i użytku zewnętrznego w tym obiekcie oraz zakazująca przygotowywania i wydawania w nim posiłków - mówi nam Wiktor Fidor, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych.

Oznacza to, że wody nie można pić, nawet po przegotowaniu, używać jej do mycia naczyń czy np. zębów i rąk. Wodę można stosować wyłącznie do celów sanitarnych.