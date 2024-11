Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok, uznając, że w przypadku trzeciej ofiary oskarżony nie oddał samodzielnie strzału, ale "stworzył odpowiednie warunki do zastrzelenia ofiary przez Krzysztofa P.". Zdaniem sądu, to Krzysztof P. zastrzelił wszystkie trzy osoby. Zmarł w trakcie procesu.

Sprawa z 2000 roku, zatrzymanie po latach

Sprawa dotyczy zabójstwa, do którego doszło w nocy z 8 na 9 września 2000 r. w domu w Jurczycach 44-latki, jej 37-letniego konkubenta i 30-latka. Po przeszło 20 latach w sprawie tej zbrodni zatrzymani zostali Krzysztof P. (ps. Loczek) i Wojciech R. Krakowski sąd okręgowy uznał, że dwie ofiary zastrzelił Krzysztof P., który zmarł w zakładzie karnym jeszcze przed rozpoczęciem procesu, a trzecią Wojciech R. Został on w styczniu nieprawomocnie skazany na dożywocie.

Obrona oskarżonego – mec. Zbigniew Ćwiąkalski i mec. Magdalena Stanisławska-Czop – zaskarżyli wyrok zarówno co do winy, jak i wymiaru kary, wnosząc o uniewinnienie Wojciecha R., ewentualnie złagodzenie kary. W apelacji wytknęli sądowi pierwszej instancji dowolną ocenę dowodów i nadinterpretacje, niezwrócenie uwagi na wskazywane przez obronę okoliczności przy ich ocenie, a także – w przypadku wątpliwości – brak rozstrzygnięcia na korzyść oskarżonego.

Obrońca: sąd interpretował wątpliwości na niekorzyść oskarżonego

- Sprawa niewątpliwie ma charakter poszlakowy. Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ jedyną osoba żyjącą, która była świadkiem tamtego zdarzenia, jest Wojciech R. – wskazał na sali rozpraw mec. Zbigniew Ćwiąkalski, dodając, że w związku z tym wszelkie stwierdzenia w materiałach postępowania przygotowawczego, czy uzasadnieniu sądu pierwszej instancji należy weryfikować z "wielką ostrożnością".

- Co do wątpliwości, które interpretuje się na korzyść oskarżonego, (sąd) dokładnie zrobił coś odwrotnego. Czyli jeżeli były wątpliwości, to interpretował je na niekorzyść oskarżonego – ocenił mec. Ćwiąkalski.

Natomiast prokurator Marek Sosnowski z prokuratury regionalnej wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku. - W mojej ocenie jest on prawidłowy, sąd wyjaśnił, dlaczego wymierzył taką karę – podkreślił prokurator. Według oskarżyciela obrona nie wykazała, by sąd dokonał dowolnej oceny dowodów. Powoływał się też na opinię biegłych, zgodnie z którą Krzysztof P. w momencie krytycznym znajdował się w pozycji, która "uniemożliwiałaby oddanie precyzyjnego strzału" w kierunku trzeciej ofiary, a "strzał został oddany z przyłożenia".

"Zacierałem ślady pod presją"

W styczniu Wojciech R. został uznany winnym potrójnego zabójstwa w dwóch przypadkach poprzez zabezpieczanie miejsca zbrodni, a w trzecim poprzez oddanie strzału. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku określił zbrodnię w Jurczycach egzekucją. - Trzy żyjące osoby są sprowadzane do jednego miejsca, do małej powierzchniowo łazienki i po kolei, bez żadnego zatrzymania się, zostają zastrzelone – mówiła sędzia Aleksandra Sołtysińska.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia zastrzegła, że niemożliwe pozostaje ustalenie dokładnej przyczyny konfliktu, który doprowadził do tragedii, bo Wojciech R. – jedyna żyjąca osoba – będący wtedy na miejscu – nie ujawnił tego. Jako prawdopodobne wersje wskazała spór na tle biznesowym. Chodziło o plany utworzenia agencji towarzyskiej. Drugą możliwą wersją, zdaniem sądu, było użycie przemocy przez Krzysztofa P. wobec uczestniczki spotkania Barbary K. Sędzia zaznaczała jednocześnie, że oskarżony nie próbował uciec z miejsca zdarzenia i "do samego końca współpracował z Krzysztofem P.".

Nowe dowody

Sprawa potrójnego morderstwa w Jurczycach przez lata pozostawała niewyjaśniona. Po przesłuchaniu blisko 100 świadków i zabezpieczeniu ok. 200 śladów umorzono ją w 2002 r. Przełom nastąpił w 2007 r., kiedy policjanci dotarli do nowych dowodów, jednak także one nie były wystarczające do postawienia zarzutów.