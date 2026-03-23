Policjanci zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa 18-latka Źródło: Policja Małopolska

Do dramatycznych wydarzeń doszło 8 marca w rejonie Borku Fałęckiego w Krakowie. Na jednym z boisk sportowych przebywała grupa młodych mężczyzn. W pewnym momencie w pobliżu pojawił się mężczyzna na hulajnodze. Między nim a jedną z osób znajdujących się na orliku doszło do kłótni.

Wyciągnął broń i oddał strzał

Podczas sprzeczki napastnik wyciągnął przedmiot przypominający broń i oddał strzał w kierunku mężczyzny na hulajnodze. Pocisk trafił 18‑latka w głowę. Ranny zdołał oddalić się z miejsca zdarzenia, a chwilę później został zauważony przez przechodniów, którzy wezwali pogotowie.

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Lekarze wyjęli z jego głowy pocisk, który dalszym badaniom poddali biegli z laboratorium kryminalistycznego.

Zatrzymali cztery osoby

Śledczy z krakowskiej policji pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i analizowali monitoring. W trakcie śledztwa zatrzymano cztery osoby - dwie kobiety i dwóch mężczyzn - w jednym z mieszkań na terenie Krakowa. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli półtora kilograma narkotyków (marihuanę i mefedron) oraz trzy sztuki broni czarnoprochowej. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Sprawcę namierzyli w Szczecinie

Na trop samego sprawcy policjanci wpadli po kilku dniach współpracy między jednostkami z Krakowa i Szczecina. Ustalono, że 19‑latek uciekł na drugi koniec Polski i ukrywał się u znajomych w Szczecinie. Tam został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego małopolskiej komendy przy wsparciu lokalnych funkcjonariuszy.

Zatrzymany 19‑latek został przewieziony do Krakowa i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Opracowała Martyna Sokołowska