Po Krakowie skakał kangur. Udało się go złapać

Zdjęcia wyraźnie zdezorientowanego zwierzęcia biegającego po Nowej Hucie od rana pojawiały się w mediach społecznościowych. Torbacz widziany był w różnych lokalizacjach m.in. na osiedlu Kalinowym i Tysiąclecia. Miał też przebywać w rejonie ronda Tysiąclecia.
Policja pomagała w poszukiwaniach zwierzęcia. - Dbamy o porządek i bezpieczeństwo na drodze. Na miejscu jest też właściciel hodowli kangurów w Skale, z której uciekło zwierzę - powiedział nam komisarz Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Jak dodał, w działania zaangażowali się także wolontariusze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Po godzinie 17. policja poinformowała, że zwierzę udało się złapać w okolicy osiedla Tysiąclecia. Kangur wrócił do właściciela.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Nasze Bieńczyce