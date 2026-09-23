Na stacji paliw uderzył w stojak z butlami i automat z paczkami
Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 11 na ulicy Konopnickiej w Oświęcimiu.
"82-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego kierując samochodem marki Mazda z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad kierownicą, w wyniku czego wypadł z jedni, po czym wjechał na stację paliw, gdzie uderzył w stojak z butlami gazowymi, a następnie w automat z paczkami" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu.
Wjechał w stojak z butlami
Kierowca i jego żona, która była pasażerką - trafili pod opiekę ratowników medycznych. W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia jednej butli gazowej, zabezpieczyli ją strażacy.
Policjanci ustalą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl