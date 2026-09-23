Kraków Na stacji paliw uderzył w stojak z butlami i automat z paczkami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Oświęcimiu

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Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 11 na ulicy Konopnickiej w Oświęcimiu.

"82-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego kierując samochodem marki Mazda z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad kierownicą, w wyniku czego wypadł z jedni, po czym wjechał na stację paliw, gdzie uderzył w stojak z butlami gazowymi, a następnie w automat z paczkami" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu.

Wjechał w stojak z butlami

Kierowca i jego żona, która była pasażerką - trafili pod opiekę ratowników medycznych. W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia jednej butli gazowej, zabezpieczyli ją strażacy.

Wjechał w stojak z butlami i automat z paczkami Źródło zdjęcia: KPP w Oświęcimiu

Policjanci ustalą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.