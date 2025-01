23-latek, który ranił cztery osoby w galerii handlowej w Olkuszu, był od poprzedniego dnia ścigany przez policję po tym, jak zadał kilka ciosów nożem na ulicy Przemysłowej. Dlaczego nie udało się go zatrzymać, zanim uderzył ponownie? Dotarliśmy do szczegółów działań podejmowanych przez policję w krytycznym momencie.

Nożownik usłyszał zarzuty pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. We wtorek ranił cztery osoby, a dzień wcześniej - zadał kilka ciosów 60-letniemu mężczyźnie. Na szczęście wszyscy poszkodowani przeżyli. Po tym, jak prokuratura potwierdziła, że za oba zdarzenia odpowiada ten sam człowiek (prywatnie syn policjanta) pojawiły się pytania o sposób, w jaki nożownik był ścigany po pierwszym ataku. Co prawda prokuratura zaznaczyła w rozmowie z TVN24, że „akcja poszukiwawcza była prowadzona prawidłowo”, ale to nie tłumaczyło, jakim cudem napastnik mógł się wymknąć mimo dużej akcji policji (funkcjonariusze niedługo po ataku zaznaczali, że przestępcy szukają za pomocą dronów i śmigłowca).

Pierwszy sygnał

Wsparcie

Las

O godzinie 16:00 do Olkusza wysłane zostały trzy furgony z dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W środki było 16 policjantów. To tak zwany pluton alarmowy.

Śmigłowiec nie mógł być używany po zmroku, a słońce nad Olkuszem tego dnia zaszło o 16:30. Policjanci ściągnęli więc drona z termowizją. - Była 16:06, kiedy operator drona z jednostki w Nowym Sączu wyjechał do Olkusza. Na szczęście i on był akurat w Krakowie w związku z trwającymi uroczystościami - powiedział.

Trop

Portret

We wtorek o godz. 7:00 do Olkusza był zadysponowany rysownik, który miał - na podstawie rozmowy z zaatakowanym 60-latkiem - przygotować portret pamięciowy sprawcy. Dlaczego dzieje się to dopiero następnego dnia? Kiedy zadajemy to pytanie, zastępca komendanta mówi, że nie było to przeoczeniem.