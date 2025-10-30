Logo strona główna
Kraków

Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz

Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy Sącz
Źródło: Google Earth
10 osób, w tym lekarz i ksiądz, usłyszało zarzuty dotyczące wprowadzenia do obrotu i udziału w obrocie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder trwał od 2023 roku. Wśród podejrzanych jest m.in. 52-letni lekarz, który miał wystawiać fałszywe recepty na leki opioidowe, 39-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna zajmujący się wprowadzaniem leków do obrotu, 50-letni mężczyzna wywożący środki do Holandii oraz dwóch mężczyzn w wieku 35 i 31 lat uczestniczących w obrocie tymi substancjami.

Do zatrzymań doszło od 29 maja do 2 października 2025 r. w województwach: małopolskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Zarzuty dotyczą wprowadzania do obrotu oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl, a także poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Odbiorcą ksiądz

Jednym z odbiorców leków zawierających substancje narkotyczne, m.in. benzodiazepiny, był 45-letni ksiądz z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

- Do wprowadzania do obrotu środków dochodziło zarówno poprzez bezpośrednie kontakty osób uczestniczących w procederze, jak i za pośrednictwem firm kurierskich – poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Podczas przeszukań zabezpieczono kilka tysięcy tabletek m.in. leków Oxydolor, morfiny, Alprox i Xanax, plastry zawierające fentanyl oraz 270 tabletek leku Doreta.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

województwo małopolskie Nowy Sącz
