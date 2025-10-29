Logo strona główna
Kraków

Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem

Nowy Sącz
"Sprawa opiera się na pomówieniach i insynuacjach"
Źródło: TVN24
Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje Nowym Sączem. Do wojewody małopolskiego wpłynął już wniosek w tej sprawie od przewodniczącego Rady Miasta. Prezydent Nowego Sącza, któremu Prokuratura Europejska postawiła zarzuty, jest zawieszony w czynnościach służbowych.

Prokuratura Europejska zawiesiła we wtorek w obowiązkach służbowych prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i jego zastępcę Artura Bochenka. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, mają też zakaz wstępu na teren urzędu miasta – poinformowało we wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zgodnie z przepisami przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza złożył już wniosek do wojewody małopolskiego o wyznaczenie osoby, która tymczasowo pokieruje miastem.

- Do wojewody małopolskiego po południu w środę dotarł wniosek przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza - poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Jak wyjaśniła rzeczniczka wojewody, przewodniczący rady miał 48 godzin od momentu zawieszenia władz miasta na przekazanie wniosku wojewodzie.

– Kolejno wojewoda skieruje do premiera, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniosek o powołanie osoby, która będzie tymczasowo pełniła funkcję prezydenta Nowego Sącza na czas zawieszenia w czynnościach służbowych – dodała Paździo. – Nie mówimy tutaj o komisarzu – wyjaśniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura zawiesza prezydenta i jego współpracowników. Wcześniej mówili, że wracają do pracy

Prokuratura zawiesza prezydenta i jego współpracowników. Wcześniej mówili, że wracają do pracy

Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"

Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"

Zawieszeni decyzją Prokuratury Europejskiej

Decyzję o zawieszeniu prezydenta Nowego Sącza, jego zastępcy oraz wysokiego rangą urzędnika miejskiego w czynnościach służbowych prokurator Prokuratury Europejskiej podjął we wtorek w trybie natychmiastowym. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu". Według ustaleń śledczych, w 2024 roku urzędnicy mieli ujawnić istotne informacje jednemu z oferentów, co mogło doprowadzić do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

W ubiegły czwartek Handzel i Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Prokuratura Europejska przedstawiła im zarzuty i skierowała do sądu wnioski o tymczasowy areszt wobec części podejrzanych, jednak sąd ich nie uwzględnił. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia na te decyzje. W sprawie zostały też zatrzymane cztery inne osoby.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

