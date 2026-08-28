Ponad 300 zarzutów za narkotyki. Wśród oskarżonych ksiądz
Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w połowie sierpnia. Dotyczy czterech osób oskarżonych o udział w obrocie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości leków opioidowych zawierających w swoim składzie silnie uzależniające środki odurzające. Substancje, którymi mieli handlować oskarżeni to między innymi oksykodon i fentanyl oraz leki benzodiazepinowe zawierające alprazolam.
Akt oskarżenia dotyczy też prania brudnych pieniędzy, a dwie osoby odpowiedzą też za dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw znacznej ilości środków odurzających poprzez ich przemieszczenie na terytorium Austrii. Dodatkowo prokurator oskarżył 31-letniego mężczyznę o nielegalne posiadanie amunicji oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.
Ponad 300 zarzutów
Oprócz 31-latka na ławie oskarżonych zasiądzie dwoje czterdziestolatków i 45-letni ksiądz z województwa mazowieckiego. Duchowny miał być jednym z odbiorców nielegalnych substancji. Usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.
W sumie prokuratura postawiła podejrzanym ponad 300 zarzutów. 40-latkowie trafili do tymczasowego aresztu, pozostałe osoby zostały objęte wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.