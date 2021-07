Bosy sześciolatek wyszedł sam z domu. "Biegł do sklepu z zabawkami"

- Zainteresowały się małym biegaczem. Okazało się, że ma sześć lat i sam wyszedł z domu do sklepu z zabawkami, bo chciał zobaczyć pluszaka, który mu się spodobał. Chłopiec przyznał, że pozostali domownicy spali, kiedy wychodził do sklepu – mówi Tomasz Potejko, oficer prasowy leżajskiej policji. I dodaje: - Kiedy sześciolatek został zauważony przez patrol, był około 500 metrów od domu.

Wyszedł przez garaż

Patrol odwiózł chłopca do domu. - Cały i zdrowy trafił do swojej mamy, która nie była świadoma, że syn sam wyszedł przez garaż, kiedy ona spała. Funkcjonariuszki przypomniały chłopcu, że nie może bez opieki dorosłego opuszczać domu – uzupełnia Potejko.

Policja apeluje do opiekunów dzieci o zwracanie szczególnej uwagi na podopiecznych. - Chwila nieuwagi – czy to w domu, czy to nad wodą, lub na spacerze – może doprowadzić do bardzo groźnej sytuacji, w której zagrożone może być życie lub zdrowie najmłodszych – podkreśla rzecznik.