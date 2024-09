Nowa kapsuła czasu trafiła na wieżę katedry na Wawelu

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ocenił, że umieszczenie nowej kapsuły to "wydarzenie prawdziwie historyczne". - Coś się zamknęło, to znaczy historia poprzedniego odnowienia Wieży Zegarowej. Zaczyna się nowa i stąd nowa kapsuła czasu. Nie wiemy, kiedy ona będzie odkryta. Ufamy Bożej Opatrzności, że będą to wydarzenia sprzyjające dobrym dziejom katedry na Wawelu, a ci, którzy będą do tej kapsuły zaglądać – na pewno z wielką ciekawością – odkryją ślady po nas - mówił arcybiskup podczas uroczystości w katedralnym kapitularzu.