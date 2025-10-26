Burmistrz celował w planszę w barwach niemieckiej flagi. "Dalekie od dobrego smaku"

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka rzucał rzutkami do darta w flagę Niemiec Źródło: Radna Miejska w Myślenicach Ewa Wincenciak-Walas (Koalicja Obywatelska)/Facebook

Radna Miejska w Myślenicach (woj. małopolskie) Ewa Wincenciak-Walas (Koalicja Obywatelska) opublikowała na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym widać, jak burmistrz Myślenic rzuca lotką od darta w tarczę, na której powieszona jest kartka w kolorach flagi Niemiec. Według przekazanych przez radną informacji, do zdarzenia miało dojść na zjeździe partyjnym Prawa i Sprawiedliwości.

Na kilkusekundowym nagraniu widać, jak burmistrz Jarosław Szlachetka celuje rzutką do darta w tarczę, na której przytwierdzona jest kartka w barwach flagi Niemiec. Po tym, jak w nią trafia, uśmiechnięty i wyraźnie zadowolony z celnego rzutu zwraca się do innego uczestnika wydarzenia, którego nie widać na nagraniu, słowami: "O, widziałeś?".

"Dostałam taki filmik z oburzeniem społecznym na zachowanie Burmistrza Miasto i Gmina Myślenice. Czy tak powinno to wyglądać na zjazdach partyjnych PiS?" - pyta w opisie nagrania radna.

Społeczeństwo Obywatelskie Myślenic: zabawa "daleka od dobrego smaku"

Sprawę w mediach społecznościowych na swoim profilu opisało także Społeczeństwo Obywatelskie Myślenic. Sytuację, w której burmistrz rzuca rzutką do kartki w kolorach flagi Niemiec, nazwano tam "międzynarodowym skandalem".

"W piątek, w godzinach pracy urzędu, burmistrz Myślenic zamiast zajmować się sprawami mieszkańców, wybrał się na konwencję partyjną Prawo i Sprawiedliwość. Sam udział w wydarzeniu nie wzbudziłby większych emocji, gdyby nie to, co wydarzyło się na miejscu. Na nagraniu z konwencji widać, jak burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (PiS) bierze udział w 'zabawie', która daleka jest od dobrego smaku - rzuca lotkami do planszy z wizerunkiem flagi Niemiec. To, co miało być żartem, błyskawicznie stało się tematem burzliwej dyskusji w internecie i w mediach" - komentują autorzy wpisu.

Sprawa budzi tym większe emocje, że - jak informują we wpisie jego autorzy - Myślenice od lat utrzymują bliskie relacje partnerskie z niemieckim miastem Lüdenscheid. "Współpraca między samorządami opiera się na przyjaźni, wymianach kulturalnych i wspólnych projektach" - zwracają uwagę. "W tym kontekście gest burmistrza to nie tylko niezręczność – to międzynarodowy skandal, który może rzutować na wizerunek miasta i jego relacje z partnerem zza zachodniej granicy" - podkreślają. "Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten weekend burmistrz mógł spędzić w sposób bardziej godny urzędu - pracując dla mieszkańców, a nie kompromitując miasto na partyjnej imprezie" - konkluduje we wpisie Społeczeństwo Obywatelskie Myślenic.

Zapytaliśmy mejlowo burmistrza Jarosława Szlachetkę o to, co było powodem takiego zachowania i czy uważa ową sytuację za właściwą. Do czasu publikacji tego materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.