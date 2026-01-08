30-latek i 37-latek zostali zatrzymani przez policjantów z Miechowa, którzy pracowali nad sprawą od lutego 2025 roku.
Śledczy ustalili, że dwaj mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wcześnie rano zabierali beczki wystawiane przed restauracje, a w ich miejsce zostawiali puste pojemniki.
"Mężczyźni dokonywali kradzieży na terenie powiatu miechowskiego i krakowskiego. Skradziony łup złodzieje przekazywali na teren województwa świętokrzyskiego. Tam dostawali wynagrodzenie. Beczki docelowo trafiały na teren Europy" – informuje policja.
11 grudnia został sporządzony akt oskarżenia przeciwko 30-latkowi i 37-latkowi. Obaj usłyszeli po 26 zarzutów kradzieży zuchwałej, za co grozi do ośmiu lat więzienia.
