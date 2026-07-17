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Małopolska

Wykoleił się pociąg towarowy, wagony w rzece

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Wykolejony pociąg towarowy na linii kolejowej nr 96 na odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło wideo: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce, na pograniczu miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomla Wielka. Część z sześciu wagonów zsunęła się do rzeki.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15.30 na pograniczu miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomla Wielka, w gminie Piwniczna-Zdrój.

Ruch kolejowy pomiędzy Krynicą a Nowym Sączem jest wstrzymany, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP

Zmiany w ruchu kolejowym

Rzecznik PKP PLK Piotr Hamarnik powiedział, że obecnie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby ustalają przyczyny zdarzenia i prowadzą działania mające na celu przywrócenie przejezdności linii. Ściągany jest specjalistyczny sprzęt. Najpierw wagony zostaną wstawione na tory, które to następnie będą naprawiane.

PKP Intercity poinformowało, że na odcinku Stary Sącz – Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi: IC nr 33100 "Malinowski" z Krynicy-Zdroju i TLK nr 30105 "Małopolska" do Krynicy-Zdroju. Za pociąg TLK nr 33170 "Karpaty" z Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Muszyna - Kraków Główny.

Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: Dawid Kulig - Portal24 Nowy Sacz

Poproszono pasażerów o śledzenie bieżących informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz zwracanie uwagi na komunikaty stacyjne.

Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: Dawid Kulig - Portal24 Nowy Sacz

Wagony w nurcie Popradu

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski przekazał w mediach społecznościowych, że część wykolejonych wagonów znalazła się w nurcie Popradu.

"Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki Poprad w pobliżu Wierchomli. W związku z tym przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna" - przekazał burmistrz.

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
pociągiKolej
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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