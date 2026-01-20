Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
MAŁOPOLSKA

Wykolejony pociąg Polregio. Jest ruch prokuratury

Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
Około 20 osób podróżowało składem Polregio, który wykoleił się na trasie między Miechowem a Słomnikami w Małopolsce. Nikomu nic się nie stało. Policja informuje, że przyczyną zdarzenia były niskie temperatury. Konieczna jest naprawa około 200 metrów toru. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie tego zdarzenia.

Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował w środę rano, że na miejscu zdarzenia są ekipy techniczne, których zadaniem będzie wstawienie pociągu na tor. Wykorzystywane będą do tego m.in. dwa specjalistyczne pociągi techniczne.

- Trzeba wstawić na tor dwa człony pociągu Polregio - zapowiedział przedstawiciel PLK.

Wczesnym popołudniem Piotr Hamarnik przekazał, że służby PKP PLK nadal pracują nad przywróceniem ruchu na linii kolejowej numer 8. Na miejscu używane są pociągi techniczne i dźwigi do wkolejenia składu.

Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Źródło: POLREGIO

"Do ponownego uruchomienia ruchu konieczna jest naprawa około 200 metrów toru. Prace mogą potrwać kilkanaście godzin" - poinformował rzecznik. Dodał, że do czasu zakończenia tych prac ruch pociągów pozostanie wstrzymany.

Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Źródło: POLREGIO

W związku z wykolejeniem w środę obowiązują zmiany w organizacji ruchu pociągów na zablokowanej linii kolejowej. "Pociągi dalekobieżne kursują trasami objazdowymi: przez stację Olkusz linią nr 62, przez Trzebinię linią nr 133 oraz ze stacji Katowice w kierunku Zawiercia. Objazdy wydłużają czas przejazdu o 60-120 minut" - poinformował Piotr Hamarnik. Pociągi regionalne zastępowane są przez autobusy.

Podróżni proszeni są o sprawdzanie informacji na portalu pasażera.

Przedstawiciele Polregio poinformowali w komunikacie, że w środę do godziny 21 na trasie Kielce-Kraków "obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach PKP Intercity oraz Polregio".

Do zdarzenia doszło między Miechowem a Słomnikami
Do zdarzenia doszło między Miechowem a Słomnikami
Źródło: TVN24

Czynności prokuratury

Zastępca prokuratora rejonowego w Miechowie Łukasz Rożek poinformował w środę, że jednostka ta prowadzi czynności procesowe w celu ustalenie okoliczności i przyczyn wykolejenia pociągu.

- Czynności procesowe trwają od wczoraj, przeprowadzone były oględziny z udziałem prokuratora - przekazał Rożek.

Pociąg "spadł z szyn i się przechylił"

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21.00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz
Świat
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę. Podano przyczynę
Szczecin
Katastrofa kolejowa w Meksyku
Wykoleił się pociąg pasażerski. Co najmniej 13 osób nie żyje
Świat

Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły opisał, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Na miejsce przyjechało osiem zastępów straży pożarnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne - Kraków Główny. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.

Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski informował, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Policja o przyczynach wykolejenia

- Czynności (służb na miejscu - red.) prowadzone są pod nadzorem prokuratora - mówiła Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Profil polskiej policji na X poinformował w nocy z wtorku na środę, że "komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil, bp/adso, lulu, tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: POLREGIO

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaKolejMiechówDariusz KlimczakMinisterstwo Infrastruktury
Czytaj także:
Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna
Kielce
imageTitle
Upał zebrał żniwo. Groźny moment na korcie w Melbourne
EUROSPORT
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków. Straszą czy ktoś chce zarobić?
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna
Gabriela Sieczkowska
Kontrola paszportowa na lotnisku Kraków Balice
Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy
Kraków
Magdalena Fręch w Australian Open
Inny kort, podobne problemy. Fręch w coraz większych tarapatach
RELACJA
Zakorkowana ulica
Polskie miasto czwartym najbardziej zakorkowanym na świecie
Łódź
imageTitle
Prawie sześć godzin na korcie. "Wycisnęliśmy z siebie ostatnią kroplę energii"
EUROSPORT
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
BIZNES
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
BIZNES
Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Drogowcy zasypani protestami w sprawie S7. Wpłynęło 20 tysięcy pism
Kraków
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny
Świat
samolot trump
Trump wylądował w Szwajcarii
Świat
imageTitle
Pierwsza wygrana nowej ekipy. Zmiana lidera w Australii
EUROSPORT
Brooklyn Beckham, Victoria Beckham i David Beckham
Syn Beckhamów uderzył w rodziców. "Upominam się o swoje"
Kultura i styl
Sala KRS
Policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa
WARSZAWA
Karetka
Dziewięciolatka zasłabła w łazience, trafiła do szpitala
Rzeszów
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
BIZNES
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
METEO
imageTitle
Mediolan szykuje wyjątkową atrakcję. Pokaże najcenniejsze skarby
EUROSPORT
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku
Poznań
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Wiedziałam, że nie będzie w stanie tego utrzymać"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
"Jak ktoś przynosi tę gazetę, wyrywamy ją sobie z rąk"
Iga Dzieciuchowicz
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica