Wykolejony pociąg Polregio. Jest ruch prokuratury

Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował w środę rano, że na miejscu zdarzenia są ekipy techniczne, których zadaniem będzie wstawienie pociągu na tor. Wykorzystywane będą do tego m.in. dwa specjalistyczne pociągi techniczne.

- Trzeba wstawić na tor dwa człony pociągu Polregio - zapowiedział przedstawiciel PLK.

Wczesnym popołudniem Piotr Hamarnik przekazał, że służby PKP PLK nadal pracują nad przywróceniem ruchu na linii kolejowej numer 8. Na miejscu używane są pociągi techniczne i dźwigi do wkolejenia składu.

Ustawianie na torach wykolejonego pociągu Źródło: POLREGIO

"Do ponownego uruchomienia ruchu konieczna jest naprawa około 200 metrów toru. Prace mogą potrwać kilkanaście godzin" - poinformował rzecznik. Dodał, że do czasu zakończenia tych prac ruch pociągów pozostanie wstrzymany.

W związku z wykolejeniem w środę obowiązują zmiany w organizacji ruchu pociągów na zablokowanej linii kolejowej. "Pociągi dalekobieżne kursują trasami objazdowymi: przez stację Olkusz linią nr 62, przez Trzebinię linią nr 133 oraz ze stacji Katowice w kierunku Zawiercia. Objazdy wydłużają czas przejazdu o 60-120 minut" - poinformował Piotr Hamarnik. Pociągi regionalne zastępowane są przez autobusy.

Podróżni proszeni są o sprawdzanie informacji na portalu pasażera.

Przedstawiciele Polregio poinformowali w komunikacie, że w środę do godziny 21 na trasie Kielce-Kraków "obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach PKP Intercity oraz Polregio".

Do zdarzenia doszło między Miechowem a Słomnikami Źródło: TVN24

Czynności prokuratury

Zastępca prokuratora rejonowego w Miechowie Łukasz Rożek poinformował w środę, że jednostka ta prowadzi czynności procesowe w celu ustalenie okoliczności i przyczyn wykolejenia pociągu.

- Czynności procesowe trwają od wczoraj, przeprowadzone były oględziny z udziałem prokuratora - przekazał Rożek.

Pociąg "spadł z szyn i się przechylił"

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21.00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

Według informacji przekazanych przez @PKP_PLK_SA po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio. Na składzie pociągu było około 20 osób, nikomu nic się nie stało. Wprowadzone zostały zmiany w…

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.

Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły opisał, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Na miejsce przyjechało osiem zastępów straży pożarnej.

W związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Ze wstępnych ustaleń…

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne - Kraków Główny. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.

Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski informował, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Policja o przyczynach wykolejenia

- Czynności (służb na miejscu - red.) prowadzone są pod nadzorem prokuratora - mówiła Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Profil polskiej policji na X poinformował w nocy z wtorku na środę, że "komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury".

Odnosząc się do zdarzenia, do którego doszło dzisiaj w Małopolsce👇 informujemy, że komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury.

Na miejsce ściągany… — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) January 20, 2026 Rozwiń

