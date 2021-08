Ksiądz z zarzutami molestowania pacjentki, kuria zawiadomiła prokuraturę po czterech latach

Kuria zawiadamia prokuraturę

Zarzuty dla księdza

- Mogę potwierdzić, że w prokuraturze jest prowadzone takie postępowanie. Zostało zainicjowane zawiadomieniem kurii metropolitalnej w Krakowie. W lutym tego roku skierowane zostało pismo z kurii do komendy wojewódzkiej policji, która to po dokonaniu pewnych czynności przekazała materiały do prokuratury. Myśmy w kwietniu tego roku wszczęli w tej sprawie śledztwo, a kilka dni temu Kazimierzowi K. przedstawiliśmy zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej w stosunku do osoby nieporadnej z uwagi na wiek – powiedział Janusz Hnatko, rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury okręgowej.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Dla mnie jest zaskakujące...

Sprawę skomentował ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Każdy duchowny jest obywatelem RP i ma te same prawa i obowiązki. Jeżeli personel szpitala zgłosił przełożonemu tego księdza, czyli arcybiskupowi, to on powinien przede wszystkim to wyjaśnić, przeprowadzić dochodzenie, ale równocześnie skierować to i do prokuratury, i do Stolicy Apostolskiej - powiedział ksiądz. I dodał: - Dla mnie jest zaskakujące, że kuria powiadomiła o tym prokuraturę dopiero w tym roku, czyli czekała cztery lata. Z tego, co wiem, ten ksiądz został odwołany z funkcji kapelana szpitalnego i jest jako pomoc duszpasterska w jednej z parafii, ale nie zmienia to faktu, dlaczego tyle czasu w ogóle czekano.