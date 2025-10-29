Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia

Powiat limanowski Źródło: Google Maps

40-letni Krzysztof Lach ostatnio mieszkał w miejscowości Łostówka (województwo małopolskie). Poszukiwania prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Limanowej.

"Krzysztof Lach jest poszukiwany m.in. na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu celem tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 207 oraz art. 197 Kodeksu karnego (znęcanie się oraz zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej)" - informują funkcjonariusze.

Poszukiwany Krzysztof Lach Źródło: KPP w Limanowej

Policja zapewnia anonimowość

Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie Krzysztof Lach może przebywać proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Limanowej pod numerem telefonu 47 83 45 400 lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

"Policja przypomina, że każdy, kto pomaga osobie poszukiwanej w ukrywaniu się przed organami ścigania, naraża się na odpowiedzialność karną. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej" - dodają policjanci.

