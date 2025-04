Legitymowali nieletnich. Policjanci na niby zatrzymani

Sprawą zajmują się wadowiccy policjanci Źródło: Google Earth

Dwaj mężczyźni - jeden w wieku 39 lat, drugi 64-letni - zostali zatrzymani za podszywanie się pod funkcjonariuszy policji. Fałszywi funkcjonariusze legitymowali nieletnich za jeżdżenie hulajnogą elektryczną po głównym placu Wadowic.

Rzeczniczka wadowickiej policji aspirant Agnieszka Petek przekazała, że zatrzymanym kilka dni temu mężczyznom grozi do roku więzienia. - Zachowanie mężczyzn wzbudziło niepokój dwóch kobiet, które były świadkami. Zadzwoniły na numer alarmowy. Szybko okazało się, że mężczyźni nie byli funkcjonariuszami policji. Zostali zatrzymani – powiedziała rzecznik wadowickiej komendy.

Fałszywi policjanci

Obaj usłyszeli zarzut "przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza publicznego", za co kodeks karny przewiduje karę do roku więzienia. "Takie podszywanie się może służyć do wyłudzenia informacji, pieniędzy, a także prowadzić do innych czynów zabronionych. Każdy przypadek traktowany jest z najwyższą powagą i spotyka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania" – zaznaczyła Agnieszka Petek.

Policjantka zaapelowała, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości funkcjonariusza, zażądać od niego pokazania legitymacji służbowej oraz - w razie podejrzeń - niezwłocznie skontaktować się z policją.