Po 17 latach w więzieniu "chciał życia jak w serialu", po 20 dniach wrócił za kraty

Po 17 latach wyszedł z więzienia, pędził na wolności 20 dni Źródło: Małopolska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna odbywał karę więzienia w województwie warmińsko-mazurskim. Po jej zakończeniu przyjechał do Małopolski i szybko zainteresowali się nim policjanci.

"Mężczyzna umawiał się na spotkania z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Był bardzo brutalny. Gwałcił swoje ofiary, groził pozbawieniem życia, żądał regularnego opłacania haraczy i kradł pieniądze. Swoją przestępczą działalność wzorował na jednym z seriali kryminalnych. Marzył, aby właśnie tak wyglądało jego życie" - podaje małopolska policja.

"Był agresywny. Twierdził, że ma zakładnika"

10 grudnia mężczyzna został zatrzymany w Trzebini. W akcji brali udział funkcjonariusze wydziału kryminalnego i policjanci samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji.

"Śledczy wytypowali adres, gdzie chwilowo przebywał. 59-latek był bardzo agresywny, groził policjantom przedmiotem przypominającym broń i twierdził, że ma zakładnika. Po trudnej i dynamicznej akcji został obezwładniony i zatrzymany" – czytamy w komunikacie.

Następnego dnia usłyszał zarzuty rozbojów i zgwałcenia. Najprawdopodobniej zostaną rozszerzone jeszcze o czynną napaść na funkcjonariuszy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD