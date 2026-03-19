Kraków wprowadzi korekty w strefie czystego transportu i płatnym parkowaniu

SCT KRAKÓW
Zastępca prezydenta: "Ludzie rozumieją i doceniają SCT"
Źródło: TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił zmiany w płatnym parkowaniu i zapowiedział korekty zasad strefy czystego transportu, które mają ułatwić życie kierowcom i mieszkańcom. Nowe przepisy w SCT mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku, po konsultacjach społecznych i branżowych.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił propozycje "wielkiej korekty" w funkcjonowaniu strefy czystego transportu (SCT) oraz systemu płatnego parkowania w mieście. Zmiany mają na celu m.in. ułatwienie życia mieszkańcom i dostosowanie przepisów po pierwszych tygodniach obowiązywania SCT.

Jak wyjaśnił Miszalski, dwie korekty wynikające z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) zaczną obowiązywać od razu, jeśli wojewoda małopolski nie odwoła się od wyroku. Dotyczą one dojazdu do placówek medycznych i definicji mieszkańca Krakowa w kontekście SCT. Po uprawomocnieniu wyroku kierowcy wszystkich samochodów, niezależnie od daty produkcji i norm emisji spalin, będą mogli bez opłat dojechać do każdej placówki medycznej, a mieszkańcem będzie osoba płacąca podatki w mieście, niekoniecznie zameldowana.

Pozostałe zmiany w SCT prawdopodobnie zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2027 r., po zakończeniu konsultacji sektorowych i publicznych, obejmują m.in.:

  • wyłączenie dojazdu do wszystkich parkingów park & ride z wymogów SCT,
  • zniesienie obowiązku rejestracji motocykli w systemie,
  • przeniesienie uprawnień do zwolnienia z opłat na najbliższą osobę w rodzinie dziedziczącą pojazd po właścicielu,
  • uproszczenie procedur uzyskiwania zwolnień z SCT,
  • objęcie zwolnieniami mieszkańców Krakowa, którzy staną się właścicielami samochodów do końca 2025 r.

W kwestii opłat prezydent zaproponował utrzymanie obecnego poziomu w latach 2027–2028 (5 zł za dzień, 100 zł miesięcznie), zniesienie opłat dla osób w trudnej sytuacji materialnej, zapewnienie bezpłatnego wjazdu do placówek targowych oraz zwolnienie z opłat dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w Krakowie. - Proponowane zmiany są efektem analiz pierwszych tygodni funkcjonowania SCT i zgłaszanych przez mieszkańców problemów - podkreślił Miszalski. Zaznaczył, że korekty mają ułatwić życie mieszkańcom Krakowa i gmin ościennych oraz zlikwidować luki i błędy, które pojawiły się przy wprowadzaniu SCT od 1 stycznia 2026 r.

Prezydent dodał, że obecnie trudno mówić o efektach SCT w zakresie poprawy jakości powietrza, ponieważ potrzebne są wyniki badań stężeń dwutlenku azotu. Prognozy urzędników zakładają spadek stężenia tego pyłu o 50 proc. w ciągu trzech lat, a w pierwszym roku o 10-15 proc.

Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko

METEO

Zmiany w parkowaniu i cenach biletów

Równolegle Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycje prezydenta dotyczące płatnego parkowania. Od 30 kwietnia mieszkańcy będą mogli parkować bezpłatnie w podstrefie A w niedziele, a także w święta ustawowo wolne od pracy. Bez opłat pozostaną także pojazdy w dniach: 1 i 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1, 25 i 26 grudnia oraz 11 listopada.

W ramach "wielkiej korekty" zmniejszona została także cena biletu miesięcznego dla posiadaczy karty krakowskiej - z 109 zł do 99 zł.

Tyle kierowcy zapłacili za wjazd do SCT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tyle kierowcy zapłacili za wjazd do SCT

Trwa weryfikacja podpisów pod referendum

W tle zmian w mieście toczy się też procedura referendum odwołującego prezydenta. Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie weryfikuje podpisy złożone przez przeciwników Miszalskiego - jest ich blisko 134 tys. Do ogłoszenia referendum potrzebnych jest ponad 58 tys. ważnych podpisów.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

