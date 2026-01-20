Winda z seniorką zaczęła spadać. Zatrzymała się między piętrami

Kraków Źródło: Google Earth

Zgłoszenie dotyczące zerwanej windy służby otrzymały w sobotnie popołudnie. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ulicy Armii Krajowej w Krakowie.

W momencie zdarzenia winda jechała w górę. Jak poinformował tvn24.pl kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, w środku znajdowała się starsza kobieta.

- W pewnym momencie, mniej więcej na wysokości czwartego piętra, winda zaczęła spadać i zatrzymała się w okolicy drugiego piętra. Zadziałał hamulec postojowy. Strażacy podstemplowali windę od spodu, wyłączyli prąd, otworzyli drzwi przy użyciu hamulca technicznego i dostali się do środka - opisał Ciepły.

Znajdująca się w windzie 83-latka została wyniesiona na zewnątrz na desce ortopedycznej i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Kobieta miała ogólne potłuczenia. Doznała lekkich obrażeń nogi.

Zdarzenie bada specjalna komisja

Od poniedziałku sprawę bada komisja, powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Jak poinformowała nas rzeczniczka UDT, Marta Stawierej-Radłowska, dopiero po zakończeniu jej prac urząd będzie w stanie podać przyczynę zdarzenia.

"Na ten moment wiemy z zawiadomienia, że zadziałały systemy bezpieczeństwa, w które wyposażona jest winda, dzięki czemu kabina została zatrzymana na prowadnicach (elementy stalowe wzdłuż których porusza się kabina)" - wyjaśniła Stawierej-Radłowska.

Rzeczniczka Urzędu Dozoru Technicznego poinformowała jednocześnie, że winda miała aktualne badania techniczne - zezwalające na jej eksploatację - z datą ważności do 28 lutego 2026 roku. Ostatnie badanie odbyło się 27 lutego ubiegłego roku.

"Inspektorzy UDT przeprowadzają okresowe badania techniczne (raz w roku) wind oraz badania w innych przypadkach np. po wymianie istotnych podzespołów np. elementów bezpieczeństwa. Dodatkowe kontrole i badania UDT może wykonać na wniosek eksploatującego w przypadku awarii lub usterki. UDT bada windy pod kątem sprawności technicznej urządzenia. W trakcie tych badań sprawdzany jest m.in. dziennik konserwacji, w którym powinny być odnotowane wykonane przeglądy konserwacyjne. Jeśli wyniki sprawdzeń i badań są pozytywne, wówczas inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację" - wyjaśniła rzeczniczka.

Marta Stawierej-Radłowska dodała, że po zakończeniu pracy komisji urząd przeprowadzi "działania popularyzujące bezpieczeństwo wśród eksploatujących, uwzgledniające wnioski z tego zdarzenia", a także planuje przeprowadzić "dodatkowe kontrole branżowe".

