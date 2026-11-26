Kraków Rząd otwarty na rozmowy o finansowaniu metra w Krakowie Natalia Grzybowska |

Premier Donald Tusk obiecał pieniądze na metro w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MatKotowicz/Shutterstock

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W środę, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, prezydent miasta Łukasz Gibała poinformował, że prace nad projektem budowy metra zostały wstrzymane. Władze miasta mają do nich wrócić po uzyskaniu rządowych gwarancji finansowania.

Zgodnie z planami poprzednich władz Krakowa, ogłoszonymi we wrześniu ubiegłego roku, pierwsza linia metra miała zostać oddana do użytku za 10 lat. Docelowo sieć ma obejmować dwie linie o łącznej długości około 29 kilometrów. Szacowany koszt inwestycji wynosi od 13 do 15 miliardów złotych.

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Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ocenił w czwartek, że Kraków może ubiegać się o rządowe wsparcie finansowe na budowę metra. Pytany przez dziennikarzy o możliwość dofinansowania inwestycji, przypomniał, że wcześniej zwrócił się do ówczesnej ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, o zabezpieczenie 10 miliardów euro na projekty rozwoju transportu szynowego w największych polskich aglomeracjach w ramach programu Metro Polska.

- To będą pieniądze, które wesprą wszystkie te miasta i aglomeracje, które będą chciały zainwestować w projekty rozwoju transportu szynowego, zarówno klasycznego ciężkiego metra, jak i innych jego wersji - powiedział Klimczak.

Zaznaczył, że to samorządy będą decydować, jaką formę transportu szynowego chcą rozwijać.

- Rząd, państwo jest od tego, aby tego typu projekty wspierać - zadeklarował szef resortu infrastruktury.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, po posiedzeniu rządu, odbędzie pierwszą rozmowę z nową ministrą funduszy i polityki regionalnej Agnieszką Bartol. Jednym z głównych tematów mają być środki europejskie na realizację programu Metro Polska.

- Liczę na to, że (minister funduszy) nie będzie "stawała okoniem", tak jak stawała pani minister Pełczyńska-Nałęcz. Liczę, że jej doświadczenie i wiedza o europejskich projektach, w tym transportowych, wyjdzie naprzeciw naszym oczekiwaniom, czyli realizacji w Polsce projektu Metro Polska, rozwoju transportu szynowego - powiedział Klimczak.

Podkreślił, że będzie popierał rozwiązania wybrane przez poszczególne miasta, w tym Kraków.

Potrzebne metro w dużych miastach

Do sprawy krakowskiego metra odniósł się także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Metro krakowskie, para-metro, czy pociągi wjeżdżające pod ziemię, jak byśmy tego nie nazwali, my jesteśmy zdeterminowani - powiedział.

Kosiniak-Kamysz nawiązał do wcześniejszych rozmów na temat finansowania takich inwestycji z budżetu europejskiego. On także przypomniał, że poprzednia minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie widziała potrzeby ich współfinansowania z unijnych pieniędzy. Wyraził nadzieję, że podejście jej następczyni będzie inne.

Wicepremier mówił również o potrzebie rozwoju transportu podziemnego w dużych miastach, wymieniając obok Krakowa także Wrocław i Poznań. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by dojazd do centrów miast był bezkolizyjny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że strona rządowa jest otwarta na rozmowy z władzami Krakowa o współfinansowaniu inwestycji.

- Wierzę, że z drugiej strony też ta otwartość będzie i znajdziemy wspólną inicjatywę. Sam Kraków nie da rady tego sfinansować, to wiemy już dobrze - zaznaczył.