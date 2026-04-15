Prawica ogłosiła "sezon na odwoływanie prezydentów". Pierwszy ma być Kraków

Kluczowe fakty:

Wprawdzie komitet referendalny nie ma barw politycznych, ale linia podziału jest jasna: w próbę odwołania Miszalskiego zaangażował się prawicowo-konserwatywny i antyunijny obóz z udziałem PiS, Konfederacji i pseudokibiców piłkarskich.

Szczypty egzotyki dodaje łagodne poparcie dla referendum partii Razem. Nawet ten wątek jest bliźniaczo podobny do polityki sejmowej, gdzie ugrupowanie Adriana Zandberga lawiruje między krytykowaniem rządu, a popieraniem go.

Lider inicjatywy referendalnej Jan Hoffman pozostaje bezpartyjny. Natomiast finansowo wspiera go stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, czyli polityczne zaplecze Łukasza Gibały - radnego i przedsiębiorcy, który przegrał dwa lata temu o włos wybory na prezydenta Krakowa z Miszalskim.

Dla prawicy w całej Polsce krakowskie referendum już jest sukcesem. Rozproszone do tej pory ruchy opowiadające się za priorytetem dla samochodów, sceptyczne wobec prób poprawy jakości powietrza, czy mniej chętne tworzeniu dróg rowerowych udało się zjednoczyć pod jednym szyldem.