Igrzyska się skończyły, pracownicy spółki wciąż zarabiają w sumie ponad milion złotych

Kontrolę w tej sprawie zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli. - Od prezesa spółki usłyszeliśmy, że na ten moment w spółce są zatrudnieni przede wszystkim pracownicy administracyjni i księgowi, którzy przygotowują dokumenty do kontroli NIK-u. Ale także, jak usłyszeliśmy, mają zajmować się przygotowywaniem poszczególnych raportów do odpowiednich podmiotów, raportów z przebiegu organizacji igrzysk; chodzi między innymi o dokumenty wysyłane do Europejskiego Komitetu Olimpijskiego – relacjonuje Mateusz Półchłopek, reporter TVN24.