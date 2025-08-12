Pożar ciężarówki na autostradzie

Pożar samochodu ciężarowego na A4 Źródło: Jerzy/Kontakt24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru ciężarówki doszło około godziny 14.30 na autostradzie A4, na odcinku między węzłami Balice I a Kraków Bielany, w pobliżu portu lotniczego Kraków-Balice.

Jak informował Aleksander Staniszewski z Punktu Informacji Drogowej Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowana została jezdnia w kierunku Rzeszowa.

Utrudnienia trwały około 3,5 godziny. Po godzinie 18 dyżurny Punktu Informacji Drogowej poinformował o zakończeniu utrudnień w tym miejscu. Zablokowany pozostaje jedynie pas rozbiegowy.