Pożar ciężarówki na autostradzie

Do pożaru ciężarówki doszło około godziny 14.30 na autostradzie A4, na odcinku między węzłami Balice I a Kraków Bielany, w pobliżu portu lotniczego Kraków-Balice.
Jak informował Aleksander Staniszewski z Punktu Informacji Drogowej Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowana została jezdnia w kierunku Rzeszowa.
Utrudnienia trwały około 3,5 godziny. Po godzinie 18 dyżurny Punktu Informacji Drogowej poinformował o zakończeniu utrudnień w tym miejscu. Zablokowany pozostaje jedynie pas rozbiegowy.
