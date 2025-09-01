Kradzież i szarpanina w drogerii. Policja poszukuje tego mężczyzny

Do zdarzenia doszło 1 marca w jednej z drogerii w centrum Krakowa.
- Nieznana osoba dokonała kradzieży, a następnie szarpała i odepchnęła pracownika sklepu - przekazała Anna Wolak-Gromala z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Krakowscy policjanci zabezpieczyli wizerunek sprawcy. Mundurowym do tej pory nie udało się go zatrzymać, dlatego zwrócili się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.
Informacje można kierować anonimowo pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Krakowie